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Татарстан планирует выпускать 20 самолётов Ту-214 каждый год

Татарстан готовится к амбициозному проекту — в ...

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Татарстан готовится к амбициозному проекту — в ближайшие два года республика планирует наладить производство как минимум 20 самолётов Ту-214 ежегодно.

Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции, где он обсудил перспективы авиационной отрасли региона.

«Ту-214 — это рабочая лошадка авиации, она уже зарекомендовала себя на рынке и демонстрирует отличные результаты. Наша задача — организовать производственный процесс так, чтобы ежегодно выпускать не менее 20 таких самолётов», — отметил он. Для реализации этой цели потребуются агрегатные и сборочные цеха, а также мощная мехобработка. «Работа в этих направлениях активно ведётся», — добавил Минниханов.

Также он сообщил о модернизации Казанского авиационного завода, что позволит повысить эффективность производства. Однако существуют и вызовы: как для самолёта «Суперджет», так и для МС-21 возникают вопросы замещения иностранных комплектующих. По словам Раиса РТ, эти проблемы должны быть решены в ближайшее время. Он подчеркнул важность создания комплексной программы производства не только Ту-214, но и других моделей, таких как МС-21 и «Суперджет», чтобы удовлетворить растущие потребности России в авиаперевозках, сообщает Татар-Информ.

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