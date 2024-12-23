В ЖК Казани «Лазурные небеса» начали восстанавливать пострадавшие этажи
ТГ-канал "Мышеловка"
В Казани в жилом комплексе «Лазурные небеса», пострадавшем от атак беспилотников, начались работы по восстановлению.
Как сообщает издание «БИЗНЕС Online», на помощь пришли альпинисты, которые занимаются демонтажем опасных элементов и повреждённых участков фасада. После завершения этих работ власти планируют создать специальную комиссию для оценки причинённого ущерба.
Жители комплекса поделились своими переживаниями: один из них отметил, что огонь особенно сильно повредил две квартиры, одна из которых была полностью уничтожена. К сожалению, сроки возвращения людей в свои дома остаются неизвестными, так как в здании отключено электричество, а жильцы временно расселены по отелям. Тем не менее, собственникам квартир предоставили возможность забрать свои личные вещи.
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