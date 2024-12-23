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В ЖК Казани «Лазурные небеса» начали восстанавливать пострадавшие этажи

В Казани в жилом комплексе «Лазурные небеса», п...

ТГ-канал "Мышеловка"

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В Казани в жилом комплексе «Лазурные небеса», пострадавшем от атак беспилотников, начались работы по восстановлению.

Как сообщает издание «БИЗНЕС Online», на помощь пришли альпинисты, которые занимаются демонтажем опасных элементов и повреждённых участков фасада. После завершения этих работ власти планируют создать специальную комиссию для оценки причинённого ущерба.

Жители комплекса поделились своими переживаниями: один из них отметил, что огонь особенно сильно повредил две квартиры, одна из которых была полностью уничтожена. К сожалению, сроки возвращения людей в свои дома остаются неизвестными, так как в здании отключено электричество, а жильцы временно расселены по отелям. Тем не менее, собственникам квартир предоставили возможность забрать свои личные вещи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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