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"Сыграли от души": "музыканты" ЧВК "Вагнера" в клочья разнесли подразделение "имени Бориса Джонсона" под Артемовском

РИА Новости: ЧВК "Вагнер" разбила подразделение "имени Бориса Джонсона" под Артемовском
"Сыграли от души": "музыканты" ЧВК "Вагнера" в клочья разнесли подразделение "имени Бориса Джонсона" под Артемовском

Фото: открытые источники

Бойцы частной военной компании "Вагнер" разбили под Артемовском легендарное украинское подразделение, которое назвали в честь экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командирова штурмового подразделения "оркестрантов".

Он показал трофеи, которые достались в ходе боев. В частности, бойцам удалось заполучить флаг, на котором написано: "Подразделение им. Бориса Джонсона".

Командир уточнил, что подразделение держало большой опорный пункт в лесу. Кроме того, по его словам, украинские военные часто используют и проамериканскую тематику. В частности, носят нашивки с флагом США.

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