Новости Татарстана

Четыре татарстанских автора поборются за победу в премии «МедиаПоле»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Четыре автора из Татарстана вышли в финал Нацио...

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В финал Национальной премии информационных проектов «МедиаПоле» 2026 года вышли четыре автора из Татарстана. Это блогеры Резеда Миннегулова, Зухра Садыкова, Валит Бальбеков и журналист Дмитрий Второв, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Всего в решающем этапе примут участие 120 авторов со всей страны. Их работы посвящены жизни на сельских территориях, агропромышленному комплексу, агротуризму и людям, которые развивают село. Премия проводится в поддержку национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Резеда Миннегулова создает атмосферный контент о ностальгии, бабушках и деревенских заботах. Зухра Садыкова развивает блог «Мы из деревни» полностью на татарском языке. Дмитрий Второв ведет на телеканале «Россия» передачу «Агробизнес» и работает над проектом «Время советов» о благоустройстве села. Фермер-активист Валит Бальбеков ведет страницу о жизни деревни.

В 2026 году на премию подали заявки более двух тысяч участников из разных регионов России. Имена всех финалистов опубликуют на официальном сайте медиаполе.рф. Финал состоится в Санкт-Петербурге, где авторы смогут обменяться опытом и увидеть, как работают известные медиацентры изнутри.

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