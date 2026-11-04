Бывшую базу «Водоканала» на правобережье Казанки выкупил застройщик с Портовой

Имущественный комплекс бывшей базы казанского «Водоканала» на улице Односторонка Гривки, 48 обрел нового собственника. Лот, стартовавший с цены 446,3 млн рублей, приобрел спецзастройщик «СК Ай Кью Девелопмент». Бенефициаром компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является депутат Госдумы Илья Вольфсон, основатель группы «СМУ-88», которая активно застраивает территорию Портовой.

Сделка стала частью политики городских властей по вовлечению в оборот неиспользуемых муниципальных активов. База на Гривке давно не работала по прямому назначению, а в 2026 году МУП «Водоканал» вернул комплекс в казну. Складские материалы были перевезены на другие объекты, и потребность в имуществе отпала. О прежнем профиле напоминает лишь аббревиатура на воротах — здесь когда-то располагалось МУП «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений».

В состав лота вошли земельный участок площадью более 1,5 га и девять объектов недвижимости: административный корпус, склад, бытовой корпус, котельная-склад, столовая-склад и другие вспомогательные постройки. Эксперты отмечают, что главная ценность — в земле, поскольку здания находятся в аварийном состоянии и, вероятно, будут снесены. Участок расположен вблизи правого берега Казанки и Кремлевской дамбы, в районе, который уже осваивает победитель торгов: площадка находится за его ЖК Atlantis Deluxe, рядом — еще два надела компании на Гривской и у ТЦ «Метро» на Вахитова.

Начальную цену лота — около 2,8 млн рублей за сотку — эксперты считали умеренной с учетом потенциала под жилую или смешанную застройку. Не исключали, что при борьбе на торгах цена могла бы превысить 1 млрд, однако этого не произошло, хотя интерес проявляли и другие девелоперы, включая уфимскую компанию «Форум инвест», аффилированную с ГК «Третий трест». Иногородний игрок детально прояснил параметры лота у исполкома Казани, но в итоге от борьбы отказался.

Генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев пояснил, что покупка — продолжение формирования земельного банка в этой части города. После объединения участков компания планирует реализовать концепцию многофункционального жилого комплекса, разработанную московским архитектором Рубеном Аракеляном и бюро WALL. Проект, предполагающий несколько домов переменной этажности на общем стилобате с магазинами и кафе, в конце 2025 года получил Гран-при «Выбора горожан» на «Казаныше». Сейчас в приоритете — юридическое объединение участков, изыскания и подготовка к демонтажу старых построек. Сроки старта и объем инвестиций, по словам Галеева, зависят от финальных параметров проекта и экономической ситуации: при ключевой ставке 14% дорого проектное финансирование, поэтому застройщик может не спешить и выйти на площадку, когда условия по кредитам станут предсказуемее.

Руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин назвал цену актива рыночной и предположил, что барьером для башкирского девелопера могла стать высокая планка требований к застройщикам в Казани. Он отметил растущий интерес уфимских игроков к столице Татарстана и спрогнозировал, что старт продаж или визуализация проекта нового владельца появятся уже в 2027 году. Гендиректор «РеАгентства» Юрий Чикиров, в свою очередь, считает, что проект, вероятнее всего, будет рассчитан на перспективу из-за малого числа драйверов роста цен на жилье и удорожания строительства.