Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд уже принял соответствующее постановление

Пленум Верховного суда Российской Федерации вынес постановление, которое разъясняет, что мобилизация в стране продолжается, а также информирует о сроках возврата мобилизованных граждан домой, сообщает ngs.ru.

В соответствии с решением, принятым всеми судьями Верховного суда РФ, процесс призыва резервистов в Вооруженные силы еще не завершен, поскольку сроки мобилизации определяются только после выхода официального указа Президента России.

Масштабный призыв в армию был провозглашен Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года в контексте Специальной военной операции на Украине. В октябре того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о выполнении мобилизационного плана и завершении призыва, что вскоре было подтверждено Верховным Главнокомандующим.

Однако сведения о завершении призыва были оглашены только устно, и официальных указов не существовало. В этой связи Пленум подчеркнул, что мобилизация продолжается. Высший судебный орган также уточнил, что согласно указу о начале призыва в 2022 году, военнослужащие, призванные на контрактной и добровольной основах, могут покинуть зону боевых действий лишь после завершения СВО, основываясь на законных причинах для увольнения.