Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Справился с конденсатом на окнах: больше не «плачут» — помогли пять интересных решений

Пять способов борьбы с конденсатом на окнах, ко...

ВКонтакте

Подписаться в Telegram

Конденсат на окнах — распространенная проблема в холодное время года, приводящая к повышенной влажности в помещении и возможному развитию плесени.

Вот пять интересных и эффективных способов, которые помогут избавиться от «плачущих» окон и улучшить комфорт в вашем доме.

1. Использование антиконденсационной пленки

Один из наиболее доступных и простых в использовании методов — наклеивание специальной антиконденсационной пленки на стекло. Эта пленка создает изоляционный барьер, который помогает удерживать тепло внутри помещения и предотвращает образование конденсата.

2. Установка терморегулирующих вентиляционных клапанов

Для обеспечения постоянного притока свежего воздуха и выведения избыточной влажности можно установить терморегулирующие вентиляционные клапаны. Эти устройства регулируют воздухообмен, не допуская потерь тепла и избытка влаги в помещении.

3. Использование силикагеля

Силикагель, чаще всего используемый для поглощения влаги в упаковках, также может эффективно справляться с конденсатом на окнах. Расставьте небольшие мешочки с силикагелем по подоконникам, и вы заметите, как уменьшится влажность воздуха у окон.

4. Применение тепловых занавесок

Тепловые занавески, установленные над окном, создают мощный поток теплого воздуха, который не дает холодному воздуху у стекол конденсироваться. Это решение особенно актуально для больших по площади стекол и витрин.

5. Регулярное проветривание помещения

Простое, но эффективное средство — регулярное проветривание помещения, особенно после душа или приготовления пищи. Кратковременное открытие окон поможет быстро снизить влажность воздуха и предотвратить образование конденсата.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

Важное в РТ

день назад

Жители Татарстана могут увидеть спектакль «Пиковая дама» столичного Театра мимики и жеста

травить тараканов москве

Новости Татарстана

день назад

Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

Интересное в Казани

2 дня назад

“Когда увидели плесень на стенах, поняли, что у нас большие проблемы”: как выбрать отопительную систему, чтобы не вспоминать о ней 10 лет

установить умный дом в Краснодаре

Новости Татарстана

8 часов назад

Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Новости Татарстана

9 часов назад

Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма

Новости Татарстана

день назад

Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Новости Татарстана

час назад

Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Новости Казани

день назад

Утверждена плата за посещение Голубых озер в Казани
Новости Казани
день назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Казань осуществила значительный прорыв в обновл...

Новости Татарстана

час назад

Следком РТ ищет жертв общественника, которго обвиняют в педофилии

Новости России

день назад

Какой вы сосед?

Новости Татарстана

2 часа назад

Директора УК Челнов оштрафовали на 50 тыс рублей за крышу с дырой

Новости Татарстана

2 часа назад

Cына главы Квалификационной коллегии судей РТ арестовали за оправдание ВСУ
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Татарстана

2 часа назад

Директор фирмы в Татарстане укрыл от налоговой более 19 млн рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за 12 лет количество многодетных семей увеличилось в 2,3 раза

Новости Татарстана

2 часа назад

58 Почётными доноров России стали 58 татарстанцев
Работники АО «Транснефть - Прикамье» приняли уч...
Новости России
6 дней назад

Работники АО «Транснефть - Прикамье» приняли участие в патриотической акции