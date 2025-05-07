Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Советские зрители плачут уже на второй минуте: эти военные фильмы нельзя смотреть без слез

Подборка из пяти фильмов о Великой Отечественно...

afisha.ru

Подписаться на Дзен.канал

Они не мифологизируют войну, а говорят о ней честно.

Подборка военных фильмов, которые показывают не только фронт, но и человека — с его страхом, выбором и силой.

«Живые и мёртвые» (1964, 12+)

Экранизация романа Константина Симонова.

Главный герой — военный корреспондент Иван Синцов, через которого зритель проживает катастрофу начала войны.

Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Михаил Ульянов

Атмосфера 1941 года в деталях

Без романтики — только правда

Один из самых правдивых фильмов о первых месяцах войны.

«Битва за Москву» (1985, 12+)

Эпопея Юрия Озерова о героической обороне Бреста и Москвы.

Основан на документальных хрониках и свидетельствах.

Глобальные батальные сцены

Точное воссоздание обстановки 1941 года

Акцент на первую крупную победу СССР

Один из самых масштабных фильмов об обороне Москвы.

«Проверка на дорогах» (1971, 18+)

Картина Алексея Германа, запрещённая на годы.

История бывшего пленного, который становится партизаном. Фильм — о доверии, предательстве и сложных моральных решениях.

Минимум пафоса — максимум внутренней борьбы

Глубокая психологическая драма

Фильм «с характером», а не с лозунгом

Сильное кино, которое заставляет задуматься.

«Они сражались за Родину» (1975, 0+)

Фильм Сергея Бондарчука по повести Шолохова.

Это поэма о простых солдатах, о фронтовом братстве, боли и достоинстве.

Последняя роль Василия Шукшина

Живые диалоги, сильные образы

Реализм, ирония, тепло — всё как на войне

Один из самых человечных фильмов о фронтовой жизни.

«Подвиг разведчика» (1947, 6+)

Один из первых фильмов о советской разведке.

Основан на реальных событиях в оккупированном Ровно.

Захватывающий сюжет

Серьёзный подход к теме

Настоящее шпионское кино

Классика военной драмы с напряжением и драматизмом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Интересное в Казани

3 часа назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур

как избавиться от плесени в стиральной машинке

Не у нас

4 часа назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Не у нас

день назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора

заменить личинку замка в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Жительница Казани продает кота за 3 млн рублей из-за ипотеки

Не у нас

день назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Новости Татарстана

день назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Не у нас

11 часов назад

Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом
Новости Казани
6 часов назад

Прокуратура проверяет аэропорт Казани из-за массовых задержек рейсов

В аэропорту Казани началась проверка после мног...

Новости Казани

час назад

Лениногорский район нацелился на 7 миллиардов выручки от сельхозпродукции

Интересное в Казани

9 часов назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске запретили продажу алкоголя 9 Мая

Новости Казани

час назад

В Казани предупредили об активности мошенников перед 9 Мая
В аэропорту Казани сохраняются ограничения на р...
Новости Казани
11 часов назад

В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы

Не у нас

4 часа назад

Ледник Судного дня тает быстрее: ученые бьют тревогу

Не у нас

4 часа назад

В Венгрии нашли массовое захоронение с удлинёнными черепами времен падения Рима

Не у нас

4 часа назад

Россияне живут дольше: ученые рассказали, как продлить активную жизнь до 100 лет
Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехат...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно