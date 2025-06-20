Слезы будут литься рекой в июле: Володина предупредила эти три знака о большом горе

Июль 2025 года: астрологические испытания для Овнов, Раков и Скорпионов

Июль 2025 года обещает быть непростым для некоторых знаков зодиака, которые столкнутся с эмоциональными испытаниями, переменами и важными решениями. Астролог Василиса Володина выделяет Овнов, Раков и Скорпионов как тех, кому в этом месяце предстоит пережить волны изменений в личной жизни и на работе. Эмоции будут на высоте, и, возможно, эти знаки окажутся перед лицом ситуаций, которые заставят взглянуть на свою жизнь с новой стороны.

Овны: разочарования и эмоциональные всплески

Овнам в июле предстоит пережить разочарования в близких людях и, возможно, проблемы на работе. Привычный ритм жизни может быть нарушен, и придется столкнуться с непростыми эмоциональными моментами. Ожидайте слез и сильных переживаний, ведь сдерживать эмоции будет сложно. Важно помнить, что слезы — это не слабость, а способ избавиться от нервного напряжения и двигаться вперед. Искренность перед собой и окружающими поможет вам увидеть новые перспективы и отпустить старые обиды.

Раки: семейные конфликты и личные переживания

Ракам в этом месяце придется столкнуться с семейными недомолвками и конфликтами, которые могут затронуть самые чувствительные струны души. Чувства несправедливости и обиды будут усиливаться, что приведет к серьезным переживаниям и внутреннему дисбалансу. Тем не менее, через эти эмоциональные бурю и слезы Раки смогут осознать свою силу и важность личных границ. Не замыкайтесь в себе — поддержка близких людей поможет вам пройти через этот период и найти внутреннюю гармонию.

Скорпионы: предательства и внутреннее обновление

Скорпионы в июле могут столкнуться с предательствами или неожиданным раскрытием чужих секретов. Старые раны напомнят о себе, а внутренние страхи станут острее. Несмотря на все трудности, этот месяц станет временем глубоких выводов и внутреннего обновления. Через болезненные переживания и слезы Скорпионы смогут очиститься и подготовиться к новому этапу жизни. Будьте готовы отпустить прошлое и открыться для перемен.

Советы Василисы Володиной

Астролог советует не бояться проявлять свои эмоции и переживания. Слезы — это не слабость, а способ освобождения от прошлого и подготовки себя к новым, светлым переменам. Не забывайте, что после испытаний всегда наступает время обновления, и впереди вас ждет светлая глава в жизни. Позвольте себе пережить июль с открытым сердцем, и впереди будет только радость и счастье, сообщает pg12.