Руслан точно знает, какой высоты должны быть потолки, чтобы дышалось свободно. Алина уже выбрала место, где будет располагаться летняя кухня. Их сын Аскар мечтает, как будет кататься на велосипеде по улицам посёлка. Дом ещё не достроен, но для этой семьи он уже живёт.

Руслан и Алина знакомы с детства — сначала ходили в один кружок рисования, потом случайно встретились перед поступлением в вуз. С тех пор — вместе. Они из тех, кто однажды уже прошёл путь стройки. Возвели дом и, казалось бы, закрыли вопрос с семейным «гнездом». Но спустя годы поняли: хочется не просто дом, а место, где всё совпадает. Где тишина — не изоляция. Где сосед — знакомое лицо, а до работы — не час в пробке, а 7 минут по свободной дороге.

Редакция ProKazan пообщалась с семьёй на участке в коттеджном посёлке «Изумрудная Долина», где сейчас идёт стройка их нового дома. Мы узнали, почему они снова решились на строительство, как выглядит дом мечты сегодня,и почему это место для них не просто география, а история про осознанный выбор и уверенность в завтрашнем дне.

Дизайн-проект дома и его воплощение в жизнь

Хотели построить не просто дом, а новую жизнь

Руслан и Алина когда-то уже начинали всё с нуля. В 2013 году они построили свой первый загородный дом в посёлке Кульсеитово. Просторный, тёплый, с участком и тишиной. Тогда им хотелось уехать от суеты, быть ближе к природе и пожить в собственном ритме.

— Мечтали о квартире на земле, чтобы без соседей за стенкой и с видом на лес. Сами строили, всё делали под себя, — вспоминает Руслан.

Дом был уютным, и жизнь в нём устраивала. Но спустя несколько лет сын подрос, появились и новые задачи: школа, кружки, секции. Постепенно пришло понимание — теперь нужно не просто красиво, а удобно. Ближе к городу, но без отказа от тишины и чистого воздуха.

— Хотелось, чтобы рядом были и лес, и школа, и работа. Без ежедневных пробок, без вечной гонки, — говорит Алина.

Так начались поиски нового места. Рассматривали участки в разных районах, искали то самое сочетание: комфорт, природа, доступность. Нашли в «Изумрудной Долине».

— Приехали — и сразу поняли: здесь всё совпадает. Забронировали участок в тот же день. Всё было чётко, спокойно, по делу.

Теперь семья снова строит дом. Только уже с пониманием, что именно им нужно — и с уверенностью, что на этот раз всё будет именно так, как задумано.

Семья Ахуновых и Анфиса Мавлуткулова, эксперт компании ASG invest

Кто стоит за проектом «Изумрудную Долину» развивает ASG invest — группа компаний с 30-летним опытом в сфере недвижимости и инвестиций. С 2005 года компания реализует масштабный проект по развитию территорий в Казанской агломерации, с земельным банком более 25 000 га.

Лес, тишина и 7 минут до работы

В «Изумрудной Долине» не нужно ехать на дачу, потому что вы уже там. При этом до центра Казани — меньше четверти часа. Ахуновы мечтали о месте, где можно быть ближе к природе, не теряя связи с городом, и нашли его.

— Вы просто заезжаете с улицы Губкина — и будто попадаете в зелёный туннель: с двух сторон — лес, тишина, птицы. А потом листья смыкаются над дорогой, и вы — как герои какой-нибудь киноленты. Очень красиво, — рассказывает Руслан.

Плюс ко всему — продуманная логистика. У посёлка два заезда и выезда: если где-то ремонт или пробка, всегда есть альтернатива проезда. От участка до работы Алины — всего 7 минут, сыну до школы — рукой подать, а Руслан работает в офисе на ул. Журналистов, тоже совсем рядом.

— Мы все локализованы вокруг дома: я, жена, сын — не нужно тратить по часу на дорогу, как раньше, — говорит Руслан.

Для Аскара, восьмилетнего сына, это больше, чем просто удобно: он занимается каратэ, хоккеем на траве, рисованием и успевает ходить почти на все секции в районе — только четверг у него свободный.

Так «дом в лесу» превращается в точку баланса, где у каждого члена семьи есть пространство, время и энергия.

«Изумрудная Долина» находится в комфортной доступности к основным магистралям и развязкам Казани, соединяющим Советский, Приволжский и Ново-Савиновский районы. Поблизости — остановки с более чем 20 маршрутами и вся нужная инфраструктура.

Нам продали не участок — нам продали мечту

В отличие от большинства историй про покупку земли, здесь не было ни беготни, ни сомнений, ни «гонки за бронь». Ахуновы сразу отметили, что это была не просто сделка, а человеческий диалог, в котором были услышаны обе стороны.

— Не было ощущения, что нам хотят что-то «продать любой ценой». Напротив — мы будто попали в систему, где всё уже налажено. Менеджер сказала: вот участок, вот дедлайн, вот условия — и всё так и было, — вспоминает Алина.

Менеджер проекта Анфиса Мавлуткулова работала с семьёй лично: без лишних звонков, уточнений и напоминаний — всё чётко и в срок. Они встретились всего дважды: первый раз — на показе участка, второй — при подписании договора. После оплаты Руслан сам поехал в МФЦ, где уже всё было подготовлено.

Максим Савельев, Анфиса Мавлуткулова — эксперты компании ASG invest — и Аскар Ахунов посещают вторую очередь строительства в «Изумрудной долине»

Через несколько дней в Госуслугах появилась регистрация собственности — без бюрократии, без посредников, — говорит он.

Всё, что было озвучено, исполнилось в срок, без задержек и недоразумений. Даже когда на участок претендовал ещё один покупатель, тот, кто первым подтвердил намерение, — его и получил. Без «собачьей свадьбы», как выражаются сами супруги.

— Сказали, что будет скидка до определённой даты, — и действительно она была. Мы купили участок по одной цене, а через пару недель он уже стоил на 300 тысяч дороже.

Такая честность и прозрачность, по словам семьи, сыграли решающую роль. Они привыкли всё проверять, но здесь проверять ничего не пришлось: вместо давления — уверенность, вместо навязывания — уважение.

— Кажется, что нам не участок продали. Нам продали возможность. Новую жизнь. И сделали это так, как хотелось бы каждому.

Кстати, на сегодня в ASG invest действует беспроцентная рассрочка и отсрочка на 6 месяцев, первоначальный взнос — 40%. Также возможно приобрести участок в рассрочку на 12 месяцев. При 100% оплате возможна скидка.

Место, которое станет домом сразу

Руслан — строитель, и в проекте его дома нет ни случайных решений, ни компромиссов: всё — под задачи семьи, под стиль жизни, под ощущение комфорта.

— Потолки на первом этаже — 4 метра, двери — почти 3,8. Простор — это первое, что чувствуешь, — объясняет он.

К дому примыкает гараж, баня, летняя кухня. Прямо с фурака (уличного чана с подогревом) можно будет подняться на второй этаж. Над террасой — стеклянная крыша, чтобы смотреть на небо.

— Мы хотим, чтобы дом жил вместе с нами. Пространства много, и всё должно быть логично: вышел из спальни — на террасу, с кухни — в летнюю зону, — добавляет Алина.

Уже готов газон, продумана живая изгородь, появится теннисная зона и навес с камином. Сейчас заканчивают ландшафт и работают над интерьером. Дом строится не на продажу — для себя. И это чувствуется во всём.

Концепция второй очереди участков премиум-сегмента в «Изумрудной долине»

История семьи Ахуновых — одна из первых, но далеко не последняя. Сейчас в «Изумрудной Долине» завершается концепция второй очереди — с новой планировкой, обязательным асфальтом, освещением и прописанными сроками подключения коммуникаций. Предполагаемая стоимость сотки земли на участках премиум-сегмента — от 1,5 миллиона рублей.

Здесь будет ещё больше пространства для тех, кто хочет строить не просто дом, а свою жизнь — с тишиной, воздухом, удобством и перспективой.