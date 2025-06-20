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Минниханов и Шаймиев посетили традиционные скачки в Казани

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили с...

Пресс-служба Раиса РТ

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Глава Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев стали гостями традиционных скачек, приуроченных к национальному празднику Сабантуй, которые прошли в международном конно-спортивном комплексе в Казани. В соревнованиях участвовали 140 лошадей из 17 регионов России, сообщает пресс-служба главы республики.

Шаймиев поздравил присутствующих с праздником, пожелав им здоровья и удачи. Отломив кусочек традиционного хлеба с солью, он произнес: «Бисмилляхи рахмани рахим». Его сопровождал министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров.

Позже к мероприятию присоединился Минниханов, который вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным отломил кусок хлеба. Зяббаров провел для главы республики экскурсию по объектам события. В детской зоне ребят угощали оладушками, и к ним присоединился вице-премьер Татарстана Марат Ахметов. Минниханов также пообщался с детьми.

Завтра в Казани продолжится празднование Сабантуя. Оно начнется в 9:00 и продлится до 16:00, когда будут определены победители в соревнованиях за звание главного батыра на каждой из площадок. В четверг в столице Татарстана прошло конное шествие, посвященное сбору даров для победителей Сабантуя, и по улицам проехали четыре повозки.

На организацию праздника на трех площадках было выделено 66,7 млн рублей. В этом году акцент сделали на возвращение к традициям, сократив музыкальную часть, отметил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. На мероприятиях выступят певцы Салават Фатхетдинов, Филюс Кагиров, Ришат Тухватуллин и другие.

Источник: Business-Gazeta

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