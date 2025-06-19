МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения
Сотрудники химического факультета МГУ совместно с коллегами из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН синтезировали органо-неорганический гибрид с необычными люминесцентными свойствами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Dalton Transactions. Исследования проводились в рамках программы развития МГУ.
Новый гибрид поможет создать полноспектровые светодиоды
Органо-неорганические гибриды, как правило, обладают широкополосной люминесценцией, что делает их подходящими для создания белых светодиодов с более естественным светом, близким к солнечному. Это улучшит цветопередачу и снизит стоимость светодиодов, поскольку не нужно будет использовать несколько люминофоров.
Метод синтеза гибридов прост и дешев
Учёные разработали недорогой и легко масштабируемый метод синтеза этих гибридных материалов, что откроет новые возможности для их применения в таких областях, как медицина, гиперспектральная визуализация и другие. В дальнейшем этот подход может привести к созданию широкополосных люминофоров, обеспечивающих полный спектр видимого света с использованием одного вещества-красителя.
Источник: «Научная Россия».
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