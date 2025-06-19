Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Подписаться на Дзен.канал

Сотрудники химического факультета МГУ совместно с коллегами из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН синтезировали органо-неорганический гибрид с необычными люминесцентными свойствами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Dalton Transactions. Исследования проводились в рамках программы развития МГУ.

Новый гибрид поможет создать полноспектровые светодиоды

Органо-неорганические гибриды, как правило, обладают широкополосной люминесценцией, что делает их подходящими для создания белых светодиодов с более естественным светом, близким к солнечному. Это улучшит цветопередачу и снизит стоимость светодиодов, поскольку не нужно будет использовать несколько люминофоров.

Метод синтеза гибридов прост и дешев

Учёные разработали недорогой и легко масштабируемый метод синтеза этих гибридных материалов, что откроет новые возможности для их применения в таких областях, как медицина, гиперспектральная визуализация и другие. В дальнейшем этот подход может привести к созданию широкополосных люминофоров, обеспечивающих полный спектр видимого света с использованием одного вещества-красителя.

Источник: «Научная Россия».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

13 часов назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

лучшее средство от кожеедов в квартире

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Смотрим и переезжаем: куда в Казани перебраться в 2025 году

аренда игровых приставок в Москве

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Не у нас

7 часов назад

Ученые разгадали загадку поведения мантии Земли

Не у нас

день назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Не у нас

13 часов назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду
Новости Татарстана
13 часов назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Не у нас

час назад

Древняя ДНК из зубного камня подтверждает, что «человек-дракон» был денисовцем

Интересное в Казани

13 часов назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

Не у нас

час назад

Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет

Не у нас

час назад

В России создан новый прибор для водородной терапии, влияющий на долголетие
В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги
Новости Татарстана
13 часов назад

В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги

Не у нас

час назад

Профессор Юрий Рогель объясняет последствия малейшего потепления для климата

Не у нас

2 часа назад

Китай отправляет военные грузы в Иран в ответ на угрозы США

Не у нас

7 часов назад

Ученые разгадали загадку поведения мантии Земли
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю