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Минниханов обсудил развитие связи и интернета в Татарстане

На ПМЭФ Рустам Минниханов встретился с гендирек...

пресс-служба раиса РТ

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На ПМЭФ Рустам Минниханов встретился с гендиректором ПАО «МТС» Инесой Галактионовой, чтобы обсудить проекты, которые реализуются в Татарстане. Пресс-служба главы республики сообщила, что Минниханов выразил благодарность за многолетнее сотрудничество.

«В Татарстане около 2 миллионов абонентов МТС, что составляет 33% рынка. Благодарю за ваше участие в развитии региона», — отметил он.

За последние пять лет МТС инвестировала в развитие связи в Татарстане 6,9 млрд рублей. Глава республики подчеркнул важность устранения цифрового неравенства в сельской местности. В частности, компания участвует в проекте по улучшению связи в отдаленных населенных пунктах.

В прошлом году МТС обеспечила связью 95 малых сёл и деревень. Обсудили также планы компании по установке в регионе 700 базовых станций мобильной связи, а также строительство таких станций на федеральных трассах М7 и М12.

В рамках импортозамещения в Татарстане установили восемь базовых станций отечественного производства. МТС также реализует проекты в агропромышленном комплексе, а также поставляет и налаживает работу оборудования для пассажирских перевозок, включая системы бескондукторной оплаты и видеонаблюдения. Кроме того, компания внедряет решения в области экологии и интернета вещей для сбора данных.

Источник: tatar-inform.ru

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