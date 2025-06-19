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Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

В Татарстане закрыли въезд для 1,3 тысячи мигра...

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В Татарстане продолжает усиливаться борьба с нарушителями миграционного законодательства, сообщает начальник Управления по вопросам миграции МВД республики Марат Галеев. В этом году из республики депортированы 48 иностранных граждан.

С начала года за нарушение миграционного режима были оштрафованы 9 тысяч физических лиц и компаний, из которых более пяти тысяч иностранцев привлекли за нарушение правил пребывания. Также было вынесено 603 решения о выдворении мигрантов, часть из которых депортированы.

«Въезд в Россию закрыт для 1,3 тысячи иностранцев, они не смогут попасть в страну в течение 5-10 лет», — добавил Галеев.

Источник: Вечерняя Казань

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