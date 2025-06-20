Тема СВО в Татарстане стала одной из самых популярных для создания фейков

На Петербуржском международном экономическом форуме обсуждали, что тема специальной военной операции стала одной из главных для распространения фейковых новостей в Татарстане. Эта информация прозвучала на сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий», где представители Международной ассоциации по фактчекингу поделились своими выводами. В обсуждении принимали участие генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, представители МИД России, Бразилии, Германии, Австрии и партнеры проекта.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отметила, что современные технологии позволяют создавать фейковые истории даже с помощью смартфонов. Такие материалы могут принести гораздо больший вред, чем продуманные государственные информационные действия.

По данным АНО «Диалог Регионы», в России в этом году зафиксировано более 1,8 тыс. уникальных фейков, что является рекордным показателем за все время наблюдений, включая период специальной военной операции. Однако количество распространенных копий этих фейков значительно снизилось — 2,39 млн просмотров, что в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2023 году.

В Татарстане с начала года было выявлено и опровергнуто 17 уникальных фейков, которые были распространены в виде 5,5 тыс. копий на различных медиаресурсах. Общее количество просмотров фальшивых новостей в регионе составило почти 37,5 млн. Специалисты отмечают, что чаще всего в Татарстане использовалась тема СВО для создания фейков.

Владимир Табак подчеркнул важность повышения качества работы с фейками и необходимости обучения принципам фактчекинга. Он отметил, что даже профессиональное сообщество еще не полностью осознает принципы фактчекинга, и экспертиза часто отсутствует даже у специалистов в этой области. Это связано с развитием технологий и ростом объема информации. Для того чтобы улучшить знания, АНО «Диалог Регионы» запускает бесплатные образовательные курсы на сайте GFCN.

На официальном сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-checking Network доступен бесплатный образовательный раздел, где любой желающий может научиться проверке информации и развить навыки критического мышления.

Источник: tatar-inform.ru