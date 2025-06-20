Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Тема СВО в Татарстане стала одной из самых популярных для создания фейков

На Петербуржском международном экономическом фо...

Подписаться на Дзен.канал

На Петербуржском международном экономическом форуме обсуждали, что тема специальной военной операции стала одной из главных для распространения фейковых новостей в Татарстане. Эта информация прозвучала на сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий», где представители Международной ассоциации по фактчекингу поделились своими выводами. В обсуждении принимали участие генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, представители МИД России, Бразилии, Германии, Австрии и партнеры проекта.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отметила, что современные технологии позволяют создавать фейковые истории даже с помощью смартфонов. Такие материалы могут принести гораздо больший вред, чем продуманные государственные информационные действия.

По данным АНО «Диалог Регионы», в России в этом году зафиксировано более 1,8 тыс. уникальных фейков, что является рекордным показателем за все время наблюдений, включая период специальной военной операции. Однако количество распространенных копий этих фейков значительно снизилось — 2,39 млн просмотров, что в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2023 году.

В Татарстане с начала года было выявлено и опровергнуто 17 уникальных фейков, которые были распространены в виде 5,5 тыс. копий на различных медиаресурсах. Общее количество просмотров фальшивых новостей в регионе составило почти 37,5 млн. Специалисты отмечают, что чаще всего в Татарстане использовалась тема СВО для создания фейков.

Владимир Табак подчеркнул важность повышения качества работы с фейками и необходимости обучения принципам фактчекинга. Он отметил, что даже профессиональное сообщество еще не полностью осознает принципы фактчекинга, и экспертиза часто отсутствует даже у специалистов в этой области. Это связано с развитием технологий и ростом объема информации. Для того чтобы улучшить знания, АНО «Диалог Регионы» запускает бесплатные образовательные курсы на сайте GFCN.

На официальном сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-checking Network доступен бесплатный образовательный раздел, где любой желающий может научиться проверке информации и развить навыки критического мышления.

Источник: tatar-inform.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

14 часов назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

день назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

почему люди боятся тараканов

Новости Татарстана

день назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

шлифовка головки блока в Краснодаре

Не у нас

день назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Не у нас

14 часов назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

день назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Не у нас

11 часов назад

Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки

Не у нас

день назад

Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет
Лонгриды
12 часов назад

Как стресс разрушает здоровье: врач Руслан Масгутов объясняет причины и последствия

Хронический стресс и переутомление — это не про...

Не у нас

13 минут назад

Врачи нашли пациентку с уникальной группой крови, ранее неизвестной науке

Интересное в Казани

день назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

Новости Татарстана

18 минут назад

Тема СВО в Татарстане стала одной из самых популярных для создания фейков

Новости Казани

33 минуты назад

Минниханов и Шаймиев посетили традиционные скачки в Казани
На строительство нового выезда из Казани потрат...
Новости Казани
13 часов назад

На строительство нового выезда из Казани потратят 1,3 миллиарда рублей

Новости Татарстана

8 часов назад

Челнинца приговорили к тюремному сроку за поддержку террористов

Новости Татарстана

8 часов назад

Инфляция в Татарстане выросла на 0,6% в мае

Новости Татарстана

9 часов назад

Минниханов обсудил развитие связи и интернета в Татарстане
Атмосферные веранды Казани: места для незабывае...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом