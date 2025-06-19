Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Священник Владимир Осипов рассказал верующим, как душа человека ощущает себя, попав в ад, и какие страдания она переживает.

Согласно учению Православной Церкви, душа бессмертна, и ее дальнейшая судьба после смерти зависит от поступков на земле. Если человек вел праведную жизнь, его шансы попасть в рай становятся выше. Важно следить за своими мыслями, словами и действиями, подчеркивает священник.

В первые 40 дней после смерти Бог открывает усопшему образы рая и ада. В аду грешники страдают от адского пламени, но это представление скорее символическое. На самом деле ад — это бесконечные мучения души и боль за нераскаянные грехи.

Выбраться из ада душе невозможно, но если близкие усопшего молятся о нем и просят у Бога прощения, то ее участь может измениться, пояснил священник.

Источник: akpars.ru