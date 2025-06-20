Челнинца приговорили к тюремному сроку за поддержку террористов

Сотрудники ФСБ по Татарстану задержали мужчину по делу о финансировании международной террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ. Центральный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 10,5 годам колонии особого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме. Приговор еще не вступил в законную силу.

Во время расследования было установлено, что обвиняемый поддерживал террористов переводами денежных средств, чтобы способствовать их преступной деятельности. Также при обыске у него нашли взрывчатое вещество.

Источник: kazan.kp.ru