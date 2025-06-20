Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Котенкова

Челнинца приговорили к тюремному сроку за поддержку террористов

Жителя Набережных Челнов приговорили к 10,5 год...

Подписаться на Дзен.канал

Сотрудники ФСБ по Татарстану задержали мужчину по делу о финансировании международной террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ. Центральный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 10,5 годам колонии особого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме. Приговор еще не вступил в законную силу.

Во время расследования было установлено, что обвиняемый поддерживал террористов переводами денежных средств, чтобы способствовать их преступной деятельности. Также при обыске у него нашли взрывчатое вещество.

Источник: kazan.kp.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

день назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

от чего заводятся клопы домашние

Не у нас

16 часов назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Интересное в Казани

2 дня назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

поменять подоконник на пластиковом окне цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Не у нас

7 часов назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

3 часа назад

Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки

Не у нас

17 часов назад

Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет

Не у нас

22 часа назад

Ученые разгадали загадку поведения мантии Земли
Новости Татарстана
день назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Новости Татарстана

59 минут назад

Челнинца приговорили к тюремному сроку за поддержку террористов

Интересное в Казани

5 часов назад

Сладкий эксперимент: какое мороженое выберут дети, если дать им полную свободу

Новости Татарстана

59 минут назад

Инфляция в Татарстане выросла на 0,6% в мае

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов обсудил развитие связи и интернета в Татарстане
В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане с начала навигации перевезено более 78 тысяч человек

Не у нас

2 часа назад

Илон Маск объяснил причину недавнего взрыва Starship

Не у нас

2 часа назад

Центробанки продают гособлигации США на 50 миллиардов долларов
Вечер, который не забудется: заведения Казани д...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вечер, который не забудется: заведения Казани для настоящих гурманов