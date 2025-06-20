Инфляция в Татарстане выросла на 0,6% в мае

В Татарстане в мае 2025 года инфляция составила 0,6%, а с начала года потребительские цены выросли на 4%, сообщают данные Татарстанстата.

В мае продукты питания подорожали на 0,5% по сравнению с апрелем. При этом цены на непродовольственные товары снизились на 0,1%. Стоимость услуг в республике увеличилась на 1,7%.

Средний доход жителей Татарстана теперь превышает 80 тысяч рублей.