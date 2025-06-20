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На строительство нового выезда из Казани потратят 1,3 миллиарда рублей

В 2025 году на новый выезд из Казани к развязке...

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В 2025 году на новый выезд из Казани к развязке М12 у Столбища будет выделено 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, работы начнут с реконструкции развязки Казань — Оренбург — Боровое Матюшино, а затем будут продолжены в сторону дороги Столбище — Атабаево. Проектирование начнется в этом году, после чего проведут торги и стартуют работы.

Кроме того, планируется расширение дороги Столбище — Атабаево на участке длиной 6,5 км до развязки с М12, а также проложить новую дорогу от трассы Казань — Боровое Матюшино до дороги Столбище — Атабаево. В планах также расширить дорогу Казань — Боровое Матюшино до развязки с Оренбургским трактом.

Проекты финансируются за счет бюджета и касаются Лаишевского района Татарстана. В будущем предполагается строительство платной дороги-дублера Оренбургского тракта, однако предложенная трассировка уже вызвала споры. Дорогу планируют провести через лес и протоку Подувалье, что не согласуется с генпланом Казани, в котором предложено сохранить природные территории города.

Источник: БИЗНЕС Online

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