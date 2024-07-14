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Сладкий перец от которого все без ума: тайный ингредиент, играющий роль

Сегодня я хочу поделиться рецептом восхитительного сладкого перца, который идеально дополнит ваш обеденный стол и принесет уют в холодные зимние дни.

pokayadoma.ru

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Осенью, когда с грядок собран урожай, многие задумываются о заготовках на зиму. Сегодня я хочу поделиться рецептом восхитительного сладкого перца, который идеально дополнит ваш обеденный стол и принесет уют в холодные зимние дни.

Что понадобится:

  • Перец сладкий — 6 кг
  • Сахар — 2 стакана
  • Растительное масло — 2 стакана
  • Уксус 9% — 1 стакан
  • Соль — 2 столовые
  • Чеснок — 5-6 головок


Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка перца: Начните с того, что нарежьте перцы на 6-8 равных частей, удаляя сердцевину и семена.
  2. Замаринуйте перцы: В большой эмалированной кастрюле смешайте перец с сахаром, маслом, уксусом и солью.
  3. Добавьте аромат: Очистите чеснок и мелко его нарубите. Добавьте в кастрюлю к перцам.
  4. Время маринования: Оставьте мариноваться перцы на ночь (с вечера до утра), чтобы они пропитались ароматами.
  5. Консервация: Утром равномерно распределите массу по чистым поллитровым банкам и стерилизуйте их в кипящей воде на протяжении 15 минут.
  6. Завершающий этап: Герметично закройте банки, переверните их верх дном и укутайте в теплое одеяло на 1-2 дня для дополнительной стерилизации.


Этот рецепт не только сохранит витамины и яркий вкус перца, но и привнесет нотку тепла в вашу зимнюю диету. Заготовленный таким образом перец будет отлично сочетаться с основными блюдами, добавляя им пикантности и изысканности.

Приятного аппетита и удачи в кулинарных экспериментах!

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