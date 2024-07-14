Сладкий перец от которого все без ума: тайный ингредиент, играющий роль

Осенью, когда с грядок собран урожай, многие задумываются о заготовках на зиму. Сегодня я хочу поделиться рецептом восхитительного сладкого перца, который идеально дополнит ваш обеденный стол и принесет уют в холодные зимние дни.



Что понадобится:

Перец сладкий — 6 кг

Сахар — 2 стакана

Растительное масло — 2 стакана

Уксус 9% — 1 стакан

Соль — 2 столовые

Чеснок — 5-6 головок





Подготовка перца: Начните с того, что нарежьте перцы на 6-8 равных частей, удаляя сердцевину и семена. Замаринуйте перцы: В большой эмалированной кастрюле смешайте перец с сахаром, маслом, уксусом и солью. Добавьте аромат: Очистите чеснок и мелко его нарубите. Добавьте в кастрюлю к перцам. Время маринования: Оставьте мариноваться перцы на ночь (с вечера до утра), чтобы они пропитались ароматами. Консервация: Утром равномерно распределите массу по чистым поллитровым банкам и стерилизуйте их в кипящей воде на протяжении 15 минут. Завершающий этап: Герметично закройте банки, переверните их верх дном и укутайте в теплое одеяло на 1-2 дня для дополнительной стерилизации.



Этот рецепт не только сохранит витамины и яркий вкус перца, но и привнесет нотку тепла в вашу зимнюю диету. Заготовленный таким образом перец будет отлично сочетаться с основными блюдами, добавляя им пикантности и изысканности.



Приятного аппетита и удачи в кулинарных экспериментах!