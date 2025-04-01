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Школьники и родители прыгают от счастья: в РФ полностью отменяют ЕГЭ и ОГЭ

Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Гос...

pkmt74.ru

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Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе готовит законопроект, который освободит победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от обязательной государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ).

Документ, разработанный при участии лидера партии Сергея Миронова, будет внесён на рассмотрение парламента в пятницу.

Что изменится?

Согласно действующей системе, участники олимпиады освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему их профилю. Однако авторы нового законопроекта считают, что это не в полной мере отражает уровень подготовки олимпиадников и их достижений.

Предлагаемые изменения направлены на признание исключительных знаний и интеллектуальных способностей школьников, которые продемонстрировали высокие результаты на заключительном этапе олимпиады. Поправки в закон позволят таким ученикам не сдавать государственную итоговую аттестацию вообще.

Позиция Сергея Миронова

Сергей Миронов отметил, что призовые места на олимпиаде подтверждают не только глубокие знания, но и развитое аналитическое мышление, способность к самостоятельному обучению и высокую мотивацию. Политик уверен, что такие меры поддержки создадут благоприятные условия для дальнейшего развития талантливой молодежи, позволяя сосредоточиться на обучении и научной деятельности.

Миронов подчеркивает, что именно такие школьники будут двигателем прогресса в области науки, технологий, культуры и экономики страны. Поэтому их нужно поддерживать уже на уровне школьного образования.

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