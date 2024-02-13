Новости России
· Ульяна Сенько

Сказочно полезный овощ, который спасет сердце и печень и убережет от Альцгеймера

Сказочно полезный овощ, который спасет сердце и печень и убережет от Альцгеймера

polza4u.ru

Подписаться в Telegram

В мире овощей существует один уникальный овощ, который не только спасает сердце и печень, но и помогает сохранить ясность ума, предотвращая развитие Альцгеймера. Кроме того, выращивать его можно просто в домашних условиях.

Репа, богатая полисахаридами, антиоксидантами, фолиевой кислотой, а также витаминами группы В, С и РР, провитамином А, становится настоящим спасением для организма. Её высокое содержание клетчатки помогает поддерживать здоровую массу тела и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом она способствует активизации работы печени, улучшает желчеотделение и препятствует образованию желчных камней, а также снижает уровень холестерина в крови.

Не менее важно отметить, что репа содержит антимикробное вещество - лизоцим, а ботва репы богата витамином К, который считается необходимым для укрепления костей и профилактики болезни Альцгеймера. Сок репы полезен при лечении кашля, горла и восстановлении голоса.

Однако, прежде чем включить репу в свой рацион, важно учесть противопоказания. Некоторые люди могут быть аллергичны к этому овощу, у некоторых может быть повышенная чувствительность желудка, а также репа может быть нежелательной для людей с осложненными формами диабета. Детям до 2-х лет рекомендуется воздержаться от употребления репы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанский авиационный завод планирует выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

сетка в вентканал от насекомых

Новости Татарстана

18 часов назад

Полиция проводит проверку после повреждения машин на парковке у ТЦ

Лонгриды

18 часов назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

визуализация интерьера стоимость в Екатеринбурге

Новости Татарстана

18 часов назад

Для борьбы с дефицитом кадров в Татарстане привлекут мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В казанском ТЦ на Мавлютова закрылся магазин «Бахетле»

Новости Татарстана

день назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ признался, что в детстве воровал

Новости Татарстана

день назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО
Лонгриды
18 часов назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

11 минут назад

МТС разогнала LTE на всех станциях казанского метро

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

21 минуту назад

Как защититься от мошеннических звонков в мессенджерах

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Казани затопило Поперечно-Ноксинскую улицу из-за прорыва трубы
Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
2 дня назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

Нижнекамец отказался снимать тонировку и отправился в изолятор на 5 суток

Новости Татарстана

час назад

Татарстан вошел в топ-10 популярных регионов у туристов из Китая

Новости Татарстана

час назад

Иностранец пытался незаконно ввезти в Казань тысячи этикеток для халвы
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой