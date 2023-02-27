"Сбитые летчики": в ДНР из пленных солдат ВСУ создали особый батальон

В ДНР создан батальон имени Богдана Хмельницкого из пленных солдат ВСУ

В ДНР сформирован добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в который вошли пленные солдаты ВСУ. Как сообщает РИА Новости, об этом расскахал бывший командир танка сержант ВСУ Андрей Тищенко.

Тищенко заявил, что является ответственным по батальону имени Хмельницкого. По его словам, "эта история началась", когда правительство Украины бросило своих людей вместо того, чтобы их защищать. Однако сейчас у Тищенко и его товарищей в этом подразделении есть возможность "отдать должное".

В подразделении Тищенко на данный момент насчитывается порядка 70 человек, из которых 95 процентов — экс-военные ВСУ с боевым опытом. При этом командир ожидает, что батальон пополнится.