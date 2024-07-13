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Саппоро – Кобе прогноз и ставки на предстоящий матч 13 июля 2024 года

Саппоро, под руководством Михайло Петровича, переживает не лучшие времена. В текущем сезоне команда находится на последнем месте турнирной таблицы, собрав всего 11 очков за 22 матча

vseprosport.ru

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В преддверии 23-го тура японской J-Лиги футбольные фанаты с нетерпением ждут встречи, которая состоится на стадионе "Саппоро Ацубецу". Местный клуб Саппоро примет команду Кобе, и эксперты уже делают свои прогнозы на этот матч.

Саппоро, под руководством Михайло Петровича, переживает не лучшие времена. В текущем сезоне команда находится на последнем месте турнирной таблицы, собрав всего 11 очков за 22 матча. Отставание от ближайшего соперника, занимающего безопасное 17-е место, составляет 12 очков. Недавно команде удалось прервать серию из пяти поражений, одержав победу над Ямагатой в Кубке Японии со счетом 6:3. Тем не менее, домашняя статистика Саппоро неутешительна: лишь две победы на собственном поле при семи поражениях.

На противоположном конце таблицы находится команда Кобе под руководством Такаюки Ёсиды, занимающая на данный момент четвертое место. Команда отстает всего на один балл от топ-3 и продемонстрировала в последних матчах отличные результаты, включая победу над Хиросимой со счетом 3:1. Кобе также может похвастаться сильной гостевой статистикой с семью победами в одиннадцати матчах.


История встреч между этими командами говорит в пользу Кобе, которое выиграло восемь из последних девяти матчей против Саппоро. В последних пяти встречах четыре раза была зафиксирована ставка «Обе забьют», а в трех случаях игра закончилась с тоталом больше 2.5 гола.

Анализируя текущую форму обеих команд и историю их встреч, эксперты считают Кобе явным фаворитом предстоящего матча. Предлагается ставка на победу Кобе с форой (-1.0) при коэффициенте 1.70, что отражает уверенность в их превосходстве.

Этот матч обещает быть интересным не только для поклонников обеих команд, но и для любителей японского футбола в целом, поскольку он может существенно повлиять на расстановку сил в лиге.

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