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Салат «Обжорка» - просто и быстро: 4 ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола самым первым

Салат «Обжорка» — это вкусное сочетание отварно...

kasheloff.ru

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Салат «Обжорка» — это вкусное сочетание отварного куриного филе, хрустящего жареного лука, моркови, соленых огурцов и ароматных специй. Он готовится быстро, всегда получается вкусным и сытным, и станет отличным дополнением к любому столу.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Калорийность: 111 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Куриные бедра без кости — 400 г

  • Свежая морковь — 300 г

  • Лук репчатый — 250 г

  • Солёные огурцы — 200 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Свежая петрушка — 10 г

  • Майонез — 2 ст.л.

  • Растительное масло — 3 ст.л.

  • Лимонный сок — 1 ст.л.

  • Вода — 1,5 л

  • Перец черный молотый — 1/3 ч.л.

  • Соль — 1,5 ч.л.

Необходимые инструменты:

  • Кастрюля

  • Разделочная доска

  • Миска

  • Сковорода

Приготовление:

  1. Отварите курицу. Куриные бедра выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте 1 ч.л. соли и варите на среднем огне 25 минут. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне.

  2. Подготовьте овощи. Морковь и лук нарежьте соломкой.

  3. Жарьте лук. Разогрейте 2 ст.л. растительного масла на сковороде. Обжаривайте лук до прозрачности 4-5 минут, затем переложите в миску и остудите.

  4. Жарьте морковь. В ту же сковороду добавьте 1 ст.л. масла и обжаривайте морковь до состояния аль денте (4-5 минут), постоянно помешивая. Остудите.

  5. Нарежьте курицу и огурцы. Куриное мясо и соленые огурцы нарежьте соломкой.

  6. Соберите салат. В глубокую миску добавьте измельчённый чеснок, петрушку, курицу, огурцы, обжаренные овощи. Заправьте лимонным соком, черным молотым перцем, ½ ч.л. соли и майонезом. Хорошо перемешайте.

  7. Подача. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Этот салат идеально подходит как для праздничного стола, так и для обычного обеда. Его можно приготовить в больших количествах, и он всегда будет популярен среди гостей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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