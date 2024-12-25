С употреблением алкоголя связано более 200 заболеваний

С 23 декабря по 5 января проходит тематическая неделя, посвящённая важной теме: профилактике злоупотребления алкоголем. Многие считают, что «немного выпить» – это нормально, но реальность такова, что даже небольшие дозы могут серьезно повредить организму.

Статистика говорит сама за себя: более 200 заболеваний имеют прямую связь с чрезмерным употреблением алкоголя. Влияние этого напитка на наше здоровье может варьироваться от 5 до 75%, причем наибольший удар приходится на слизистую желудка и кишечника, печень и поджелудочную железу.

Кроме того, алкоголь способствует формированию зависимости, которая нередко приводит к деградации личности. У людей с хронической зависимостью часто выявляют такие серьёзные заболевания, как язва желудка, панкреатит, цирроз печени и даже онкологические болезни, сообщает Misanec.ru.