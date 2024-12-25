Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

С употреблением алкоголя связано более 200 заболеваний

С 23 декабря по 5 января проходит тематическая ...

Алиса Петрова

Подписаться в Telegram

С 23 декабря по 5 января проходит тематическая неделя, посвящённая важной теме: профилактике злоупотребления алкоголем. Многие считают, что «немного выпить» – это нормально, но реальность такова, что даже небольшие дозы могут серьезно повредить организму.

Статистика говорит сама за себя: более 200 заболеваний имеют прямую связь с чрезмерным употреблением алкоголя. Влияние этого напитка на наше здоровье может варьироваться от 5 до 75%, причем наибольший удар приходится на слизистую желудка и кишечника, печень и поджелудочную железу.

Кроме того, алкоголь способствует формированию зависимости, которая нередко приводит к деградации личности. У людей с хронической зависимостью часто выявляют такие серьёзные заболевания, как язва желудка, панкреатит, цирроз печени и даже онкологические болезни, сообщает Misanec.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

Раненого после стрельбы тренера оперируют в больнице Челнов

Новости России

14 часов назад

Технологично и экологично

уничтожение тараканов в квартире согласовать достижение

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Важное в РТ

2 дня назад

В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

тонировка окон цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Лонгриды

день назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Казани

день назад

Ученые из Казани создали материал для батарей нового поколения

Новости Казани

день назад

Альпинисты Казани ликвидируют опасные объекты в ЖК «Лазурные небеса»

Новости Казани

11 часов назад

В Казани создают проект второй линии метрополитена
Новости Казани
12 часов назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

45 минут назад

Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Важное в РТ

11 часов назад

В Казани появился обновленный офиса Сбера

Новости Татарстана

55 минут назад

Казанский БК УНИКС вышел победителем из матча с «Пармой»

Новости Казани

час назад

Посещение Казанского Кремля закрыли из-за задымления
В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть р...
Новости Татарстана
7 часов назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Татарстана

2 часа назад

ЦБ РФ снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Новости Татарстана

4 часа назад

Жители северных районов Казани реже стали жаловаться на воздух

Новости Татарстана

4 часа назад

Негативное воздействие на атмосферу в Татарстане снизилось за 30 лет
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объ...
Новости России
6 дней назад

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия