Лайфхаки

7 продуктов для морозилки к Новому году: купить сейчас и сэкономить

Роман Медников Автор статьи
Какие продукты к Новому году удобно купить зара...

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Перед праздниками цены на продукты и правда нередко ползут вверх, а в магазинах становится тесно и шумно. Это не строгая наука с точным графиком подорожания, но многие замечают: чем ближе к концу декабря, тем меньше спокойствия у полок и тем больше соблазн купить всё сразу и без разбора. Я сам давно пришёл к простому выводу: часть новогодних покупок лучше сделать заранее и убрать в морозилку, если продукт это нормально переносит.

Что действительно стоит купить заранее

В первую очередь я бы смотрел на те продукты, которые заметно дорожают перед праздниками и при этом спокойно лежат в заморозке без потери смысла.


  • Мясо для горячего. Утка, индейка, порционные куски свинины и говядины обычно подходят для такой заготовки лучше всего. Если план уже есть, проще купить сейчас и не возвращаться к этому вопросу в последний момент.

  • Рыба. Для запекания и горячих блюд удобно брать тушку или стейки. Я пробовал оба варианта: стейки удобнее, потому что потом не приходится размораживать лишнее.

  • Сливочное масло. Этот запас перед праздниками всегда выручает. Оно нужно и для выпечки, и для бутербродов, и для горячих блюд, а исчезает из холодильника почему-то особенно быстро именно в декабре.

  • Полутвёрдый сыр. Его удобно пустить на запеканки, тарталетки, горячие закуски и домашнюю пиццу. Если заранее натереть, в конце месяца будет на одну хлопоту меньше.

  • Морепродукты. Креветки, кальмары и мидии удобно хранить порциями. Это полезно хотя бы потому, что не нужно размораживать сразу весь пакет ради одного салата.

  • Тесто. Слоёное, песочное и дрожжевое часто спасает, когда гости уже на подходе, а на столе не хватает чего-то к чаю или быстрой закуски.

  • Ягоды. Клюква, брусника и вишня хорошо подходят для соусов, десертов и выпечки. Зимой такой запас выглядит очень разумно, а не романтично.

Лайфхак: если покупаете несколько одинаковых продуктов, сразу подпишите упаковки простой бумажной наклейкой с датой. Я один раз поленился, а потом долго гадал, где у меня рыба, а где мясо в одинаковых пакетах.

Как упаковать продукты, чтобы они не разочаровали

Половина успеха здесь не в самой покупке, а в упаковке. Даже хороший кусок мяса можно испортить, если просто бросить его в тонком пакете в дальний угол морозилки.


  • Обсушивайте мясо и рыбу перед заморозкой. Лишняя влага потом превращается в лёд, а после разморозки продукт теряет часть текстуры. У меня это правило сработало сразу: после аккуратной подготовки куски выглядят заметно лучше.

  • Делите продукты на порции. Один большой пакет кажется экономией места, но потом приходится размораживать больше, чем нужно. Намного удобнее раскладывать по приёмам пищи или по конкретным блюдам.

  • Убирайте лишний воздух из упаковки. Чем плотнее закрыт пакет или контейнер, тем меньше шанс, что поверхность пересохнет.

  • Сыр лучше замораживать тёртым. Так он потом быстрее идёт в дело. На одном из российских сайтов о доме я встречал совет добавить немного крахмала, чтобы стружка меньше слипалась, и это действительно удобно.

  • Ягоды сначала лучше подморозить россыпью. Тогда они не собираются в один тяжёлый ком и их проще брать ложкой или горстью.

Лайфхак: освободите в морозилке одну отдельную полку или хотя бы один угол именно под праздничные заготовки. Я сделал так в прошлом году, и это неожиданно сэкономило кучу времени: не нужно было перебирать пельмени, зелень и лёд для напитков в поисках нужного пакета.

Что лучше продумать заранее, кроме самих продуктов

Заполнить морозилку без плана — идея так себе. Внешне всё выглядит хозяйственно, а по факту потом оказывается, что куплено три вида основы для горячего и ни одной понятной закуски.


  • Составьте короткое меню. Не на десять страниц, а хотя бы в заметках телефона: горячее, одна-две закуски, салат, десерт. Тогда будет ясно, что действительно покупать.

  • Проверьте объём морозилки заранее. Этот совет кажется смешным, но я однажды закупился слишком бодро и потом играл в странную игру «как утрамбовать ещё один пакет».

  • Оставьте немного свободного места. Перед праздниками всё равно появляются спонтанные покупки, и лучше, чтобы для них был запас.

  • Не берите впрок то, что вы обычно не готовите. Праздничное настроение быстро проходит, а непонятный пакет на дне морозилки может лежать очень долго.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я второй год покупаю часть продуктов к новогоднему столу заранее и раскладываю по порциям. Больше всего выручает масло, сыр и рыба: в декабре не приходится бегать по магазинам после работы и переплачивать за то, что можно было взять спокойно».

Где легко перестараться

Есть соблазн превратить морозилку в стратегический склад, но на практике это не всегда оправданно. Я бы не советовал покупать всё подряд только потому, что впереди праздники.


  • Не стоит заполнять камеру случайными деликатесами без понятного назначения. Если вы не знаете, как это готовить, велика вероятность, что продукт просто пролежит без пользы.

  • Не нужно закупать слишком много одинакового. Праздничный стол всё же приятнее, когда на нём есть разнообразие, а не три варианта одного и того же блюда.

  • Не забывайте о сроках хранения, указанных производителем на упаковке. Это скучный, но очень полезный пункт.

  • Не рассчитывайте только на морозилку. Часть продуктов для праздника спокойно хранится и без неё, поэтому перегружать камеру нет смысла.

Если подойти к делу спокойно, морозилка действительно помогает пережить декабрь без суеты. Достаточно заранее купить несколько базовых продуктов, аккуратно их упаковать и не превращать запас в хаос. В итоге перед Новым годом остаётся меньше беготни, а готовка становится заметно проще. И это, честно говоря, уже маленький праздник само по себе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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