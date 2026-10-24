7 продуктов для морозилки к Новому году: купить сейчас и сэкономить

Перед праздниками цены на продукты и правда нередко ползут вверх, а в магазинах становится тесно и шумно. Это не строгая наука с точным графиком подорожания, но многие замечают: чем ближе к концу декабря, тем меньше спокойствия у полок и тем больше соблазн купить всё сразу и без разбора. Я сам давно пришёл к простому выводу: часть новогодних покупок лучше сделать заранее и убрать в морозилку, если продукт это нормально переносит.

Что действительно стоит купить заранее

В первую очередь я бы смотрел на те продукты, которые заметно дорожают перед праздниками и при этом спокойно лежат в заморозке без потери смысла.



Мясо для горячего. Утка, индейка, порционные куски свинины и говядины обычно подходят для такой заготовки лучше всего. Если план уже есть, проще купить сейчас и не возвращаться к этому вопросу в последний момент.



Рыба. Для запекания и горячих блюд удобно брать тушку или стейки. Я пробовал оба варианта: стейки удобнее, потому что потом не приходится размораживать лишнее.



Сливочное масло. Этот запас перед праздниками всегда выручает. Оно нужно и для выпечки, и для бутербродов, и для горячих блюд, а исчезает из холодильника почему-то особенно быстро именно в декабре.



Полутвёрдый сыр. Его удобно пустить на запеканки, тарталетки, горячие закуски и домашнюю пиццу. Если заранее натереть, в конце месяца будет на одну хлопоту меньше.



Морепродукты. Креветки, кальмары и мидии удобно хранить порциями. Это полезно хотя бы потому, что не нужно размораживать сразу весь пакет ради одного салата.



Тесто. Слоёное, песочное и дрожжевое часто спасает, когда гости уже на подходе, а на столе не хватает чего-то к чаю или быстрой закуски.



Ягоды. Клюква, брусника и вишня хорошо подходят для соусов, десертов и выпечки. Зимой такой запас выглядит очень разумно, а не романтично.



Лайфхак: если покупаете несколько одинаковых продуктов, сразу подпишите упаковки простой бумажной наклейкой с датой. Я один раз поленился, а потом долго гадал, где у меня рыба, а где мясо в одинаковых пакетах.

Как упаковать продукты, чтобы они не разочаровали

Половина успеха здесь не в самой покупке, а в упаковке. Даже хороший кусок мяса можно испортить, если просто бросить его в тонком пакете в дальний угол морозилки.



Обсушивайте мясо и рыбу перед заморозкой. Лишняя влага потом превращается в лёд, а после разморозки продукт теряет часть текстуры. У меня это правило сработало сразу: после аккуратной подготовки куски выглядят заметно лучше.



Делите продукты на порции. Один большой пакет кажется экономией места, но потом приходится размораживать больше, чем нужно. Намного удобнее раскладывать по приёмам пищи или по конкретным блюдам.



Убирайте лишний воздух из упаковки. Чем плотнее закрыт пакет или контейнер, тем меньше шанс, что поверхность пересохнет.



Сыр лучше замораживать тёртым. Так он потом быстрее идёт в дело. На одном из российских сайтов о доме я встречал совет добавить немного крахмала, чтобы стружка меньше слипалась, и это действительно удобно.



Ягоды сначала лучше подморозить россыпью. Тогда они не собираются в один тяжёлый ком и их проще брать ложкой или горстью.



Лайфхак: освободите в морозилке одну отдельную полку или хотя бы один угол именно под праздничные заготовки. Я сделал так в прошлом году, и это неожиданно сэкономило кучу времени: не нужно было перебирать пельмени, зелень и лёд для напитков в поисках нужного пакета.

Что лучше продумать заранее, кроме самих продуктов

Заполнить морозилку без плана — идея так себе. Внешне всё выглядит хозяйственно, а по факту потом оказывается, что куплено три вида основы для горячего и ни одной понятной закуски.



Составьте короткое меню. Не на десять страниц, а хотя бы в заметках телефона: горячее, одна-две закуски, салат, десерт. Тогда будет ясно, что действительно покупать.



Проверьте объём морозилки заранее. Этот совет кажется смешным, но я однажды закупился слишком бодро и потом играл в странную игру «как утрамбовать ещё один пакет».



Оставьте немного свободного места. Перед праздниками всё равно появляются спонтанные покупки, и лучше, чтобы для них был запас.



Не берите впрок то, что вы обычно не готовите. Праздничное настроение быстро проходит, а непонятный пакет на дне морозилки может лежать очень долго.



Елена Сергеева, жительница Казани: «Я второй год покупаю часть продуктов к новогоднему столу заранее и раскладываю по порциям. Больше всего выручает масло, сыр и рыба: в декабре не приходится бегать по магазинам после работы и переплачивать за то, что можно было взять спокойно».

Где легко перестараться

Есть соблазн превратить морозилку в стратегический склад, но на практике это не всегда оправданно. Я бы не советовал покупать всё подряд только потому, что впереди праздники.



Не стоит заполнять камеру случайными деликатесами без понятного назначения. Если вы не знаете, как это готовить, велика вероятность, что продукт просто пролежит без пользы.



Не нужно закупать слишком много одинакового. Праздничный стол всё же приятнее, когда на нём есть разнообразие, а не три варианта одного и того же блюда.



Не забывайте о сроках хранения, указанных производителем на упаковке. Это скучный, но очень полезный пункт.



Не рассчитывайте только на морозилку. Часть продуктов для праздника спокойно хранится и без неё, поэтому перегружать камеру нет смысла.



Если подойти к делу спокойно, морозилка действительно помогает пережить декабрь без суеты. Достаточно заранее купить несколько базовых продуктов, аккуратно их упаковать и не превращать запас в хаос. В итоге перед Новым годом остаётся меньше беготни, а готовка становится заметно проще. И это, честно говоря, уже маленький праздник само по себе.