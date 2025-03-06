С 8 марта всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин с такими фарами

Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, в светлое время суток при движении транспортного средства должны быть включены фары ближнего света, дневные ходовые огни (ДХО) или противотуманные фары.

Это требование направлено на повышение безопасности дорожного движения, обеспечивая лучшую видимость автомобиля для других участников движения. ​

За несоблюдение данного правила предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. ​

Использование габаритных огней вместо ближнего света, ДХО или противотуманных фар в дневное время не соответствует требованиям ПДД и может привести к наложению штрафа. ​

Таким образом, для обеспечения безопасности на дорогах и во избежание штрафов водителям рекомендуется соблюдать установленные правила использования световых приборов.