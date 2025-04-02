С 4 апреля полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять
immunocap.ru
Даже небольшие изменения в квартире могут обернуться серьёзными проблемами.
Некоторые переделки без согласования нарушают нормы и могут повлечь за собой штрафы и даже судебные разбирательства. Разбираемся, какие ошибки при ремонте лучше не допускать.
1. Окна «на свой вкус»
- Что разрешено: заменить старые стеклопакеты на аналогичные по цвету и форме.
- Что запрещено: менять размер оконного проёма, форму или ставить стеклопакеты другого оттенка.
Если, к примеру, в светлом доме вы решили установить чёрные рамы, а кому-то из соседей это не понравилось, он может пожаловаться. В результате — штраф до 50 тысяч рублей и требование вернуть всё как было.
2. Потолки, которые крадут метры
- Что можно: установить подвесной или натяжной потолок, если он не влияет на объём помещения.
- Что под запретом: уменьшать общий объём квартиры более чем на 5%.
Проверяющие могут прийти с измерительной лентой и точно посчитать кубатуру. Если потолки «съели» больше положенного — придётся их демонтировать.
3. Самовольный переезд батареи
- Что допускается: замена радиаторов без изменения их расположения.
- Что запрещено: перенос батарей, добавление секций или установка на балконе.
Такие изменения могут повлиять на отопление всего дома. За это полагается штраф до 30 тысяч рублей и обязательный демонтаж изменений.
4. Кондиционер на фасаде — только с согласия
- Что разрешено: установка внешнего блока сплит-системы после согласования с жильцами.
- Что запрещено: монтировать кондиционер без разрешения.
Если, например, вода с вашего кондиционера капает на окно соседей — это может стать причиной иска. И суд, скорее всего, будет не на вашей стороне.
5. Газовая плита — не игрушка
- Что можно: передвинуть электрическую плиту, если есть соответствующее разрешение.
- Что нельзя: переносить газовую плиту без согласования, даже на небольшое расстояние.
Любые изменения по газу требуют согласования с профильными службами. В противном случае — штраф и обязательный возврат плиты на прежнее место.
Как узаконить изменения
Чтобы всё прошло спокойно, нужно оформить переделки официально:
- разработать проект и получить техническое заключение,
- согласовать изменения с соседями и, при необходимости, с МЧС или газовой службой,
- подать документы через «Госуслуги».
Процесс может занять от одного месяца до полугода, зато избавит от возможных проблем в будущем.
А если уже сделали ремонт?
Если всё уже переделано, можно попробовать узаконить изменения через суд. Иногда это проще и дешевле, чем платить штрафы и переделывать всё обратно.
Почему соседи молчат?
Часто потому, что у самих есть несогласованные изменения — кто-то сделал кладовку в ванной, кто-то переоборудовал балкон. Но стоит испортить отношения, и жалоба в инспекцию не заставит себя ждать, сообщает ngzt.
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