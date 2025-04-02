С 4 апреля полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять

Даже небольшие изменения в квартире могут обернуться серьёзными проблемами.

Некоторые переделки без согласования нарушают нормы и могут повлечь за собой штрафы и даже судебные разбирательства. Разбираемся, какие ошибки при ремонте лучше не допускать.

1. Окна «на свой вкус»

Что разрешено: заменить старые стеклопакеты на аналогичные по цвету и форме.

Что запрещено: менять размер оконного проёма, форму или ставить стеклопакеты другого оттенка.

Если, к примеру, в светлом доме вы решили установить чёрные рамы, а кому-то из соседей это не понравилось, он может пожаловаться. В результате — штраф до 50 тысяч рублей и требование вернуть всё как было.

2. Потолки, которые крадут метры

Что можно: установить подвесной или натяжной потолок, если он не влияет на объём помещения.

Что под запретом: уменьшать общий объём квартиры более чем на 5%.

Проверяющие могут прийти с измерительной лентой и точно посчитать кубатуру. Если потолки «съели» больше положенного — придётся их демонтировать.

3. Самовольный переезд батареи

Что допускается: замена радиаторов без изменения их расположения.

Что запрещено: перенос батарей, добавление секций или установка на балконе.

Такие изменения могут повлиять на отопление всего дома. За это полагается штраф до 30 тысяч рублей и обязательный демонтаж изменений.

4. Кондиционер на фасаде — только с согласия

Что разрешено: установка внешнего блока сплит-системы после согласования с жильцами.

Что запрещено: монтировать кондиционер без разрешения.

Если, например, вода с вашего кондиционера капает на окно соседей — это может стать причиной иска. И суд, скорее всего, будет не на вашей стороне.

5. Газовая плита — не игрушка

Что можно: передвинуть электрическую плиту, если есть соответствующее разрешение.

Что нельзя: переносить газовую плиту без согласования, даже на небольшое расстояние.

Любые изменения по газу требуют согласования с профильными службами. В противном случае — штраф и обязательный возврат плиты на прежнее место.

Как узаконить изменения

Чтобы всё прошло спокойно, нужно оформить переделки официально:

разработать проект и получить техническое заключение,

согласовать изменения с соседями и, при необходимости, с МЧС или газовой службой,

подать документы через «Госуслуги».

Процесс может занять от одного месяца до полугода, зато избавит от возможных проблем в будущем.

А если уже сделали ремонт?

Если всё уже переделано, можно попробовать узаконить изменения через суд. Иногда это проще и дешевле, чем платить штрафы и переделывать всё обратно.

Почему соседи молчат?

Часто потому, что у самих есть несогласованные изменения — кто-то сделал кладовку в ванной, кто-то переоборудовал балкон. Но стоит испортить отношения, и жалоба в инспекцию не заставит себя ждать, сообщает ngzt.