Первые укусы и боррелиоз уже в Казани: что делать и кто в группе риска
МЧС по РФ
Сезон клещей в Татарстане стартовал почти на месяц раньше обычного. Уже зафиксированы десятки случаев укусов, в том числе у детей. Несмотря на отсутствие зафиксированных случаев заражения, эксперты предупреждают: расслабляться рано. Мы поговорили с биологом Антониной Обласовой, чтобы выяснить, чем опасен укус клеща, как правильно действовать, если это случилось, и насколько надёжна вакцинация – в материале PROKAZAN.
62 укуса за неделю: как республика встречает весну с клещами
Сезон активности клещей в Татарстане официально стартовал — первый укус зафиксирован 26 марта в Лаишевском районе. Уже к 4 апреля число обращений за медицинской помощью составило 62 случая, из которых 26 — дети. Об этом сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора по РТ корреспонденту PROKAZAN.
Наибольшее число укусов зарегистрировано в Казани (28 обращений). Следом идут Набережные Челны и Елабужский район — по 5 случаев, в Зеленодольском районе — 4, в Чистопольском и Нижнекамском — по 3.
В лабораторных условиях исследовано 22 экземпляра клещей, снятых с пострадавших. В двух из них (9%) был обнаружен возбудитель боррелиоза (болезнь Лайма). Следов вируса клещевого энцефалита на данный момент не найдено. Случаев инфекционных заболеваний, вызванных укусами клещей, пока не зарегистрировано.
Автор фото: МЧС по РФ
Что происходит: почему так рано и чем это опасно
По словам биолога и директора «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, ранний старт клещевой активности связан с тёплой зимой и резким потеплением в конце марта.
«Сезон начался раньше обычного, и это может привести к резкому росту числа обращений в апреле и мае. Самое опасное — это вирус клещевого энцефалита. В отличие от боррелиоза, который лечится антибиотиками, энцефалит может поражать мозг и вызывать инвалидность. Прямого лечения нет — только профилактика», - отмечает эксперт в беседе с корреспондентом PROKAZAN.
Специалист подчеркивает, даже единичные укусы клещей несут потенциальную угрозу здоровью.
Действия при укусе: как не усугубить ситуацию
Наиболее критичное время — первые минуты после укуса. Чем дольше клещ остаётся присосавшимся, тем выше риск передачи инфекции.
Вот, что рекомендует специалист в первые минуты после укуса:
- Извлеките клеща немедленно. Лучше — при помощи пинцета или специального экстрактора, захватив у самого основания.
- Не применяйте масло, спирт или мыло — это может спровоцировать выброс инфекции.
- Обработайте место укуса антисептиком, руки тщательно вымойте.
- Обратитесь в медучреждение. Врач может назначить антибиотик для профилактики боррелиоза или иммуноглобулин — в случае подозрения на клещевой энцефалит.
- Наблюдайте за состоянием не менее месяца — даже при отсутствии симптомов.
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«Важно помнить: анализ клеща может быть ложноотрицательным или ложноположительным, — говорит Обласова. — Поэтому окончательное решение о лечении должен принимать врач, исходя из ситуации и эпидобстановки».
Вакцинация — не только для туристов
Вопреки распространённому мнению, прививка от клещевого энцефалита — не только для тех, кто отправляется в тайгу или на дальний север. Вакцинация рекомендована:
- жителям и работникам эндемичных территорий,
- строителям, геологам, аграриям,
- туристам, рыбакам, дачникам,
- и всем, кто контактирует с природной средой в тёплое время года.
«Оптимально прививаться осенью или зимой. Но и весной — не поздно, — подчёркивает Обласова. — Иммунитет формируется через две недели после второй дозы, поэтому тянуть не стоит».
Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом 1–2 месяца. Ревакцинация — через год. Вакцину можно получить как в государственных учреждениях (по показаниям), так и платно — в частных клиниках.
Автор фото: Про город
Что делать уже сейчас: советы Роспотребнадзора
По данным ведомства, наибольшая активность клещей фиксируется на участках с высокой травой, кустарником, вблизи лесных массивов. Роспотребнадзор рекомендует:
- Носить светлую, закрытую одежду, заправлять брюки в носки, надевать головной убор.
- Использовать различные средства от клещей на кожу и одежду.
- Осматривать тело каждые 2–3 часа во время пребывания на природе.
- Проверять детей и животных после прогулок.
- Не сидеть и не ложиться на траву, избегать высокой растительности.
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