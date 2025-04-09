Первые укусы и боррелиоз уже в Казани: что делать и кто в группе риска

Врачи прогнозируют резкий рост пострадавших от клещей в РТ

Сезон клещей в Татарстане стартовал почти на месяц раньше обычного. Уже зафиксированы десятки случаев укусов, в том числе у детей. Несмотря на отсутствие зафиксированных случаев заражения, эксперты предупреждают: расслабляться рано. Мы поговорили с биологом Антониной Обласовой, чтобы выяснить, чем опасен укус клеща, как правильно действовать, если это случилось, и насколько надёжна вакцинация – в материале PROKAZAN.

62 укуса за неделю: как республика встречает весну с клещами

Сезон активности клещей в Татарстане официально стартовал — первый укус зафиксирован 26 марта в Лаишевском районе. Уже к 4 апреля число обращений за медицинской помощью составило 62 случая, из которых 26 — дети. Об этом сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора по РТ корреспонденту PROKAZAN.

Наибольшее число укусов зарегистрировано в Казани (28 обращений). Следом идут Набережные Челны и Елабужский район — по 5 случаев, в Зеленодольском районе — 4, в Чистопольском и Нижнекамском — по 3.

В лабораторных условиях исследовано 22 экземпляра клещей, снятых с пострадавших. В двух из них (9%) был обнаружен возбудитель боррелиоза (болезнь Лайма). Следов вируса клещевого энцефалита на данный момент не найдено. Случаев инфекционных заболеваний, вызванных укусами клещей, пока не зарегистрировано.

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Что происходит: почему так рано и чем это опасно

По словам биолога и директора «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, ранний старт клещевой активности связан с тёплой зимой и резким потеплением в конце марта.

«Сезон начался раньше обычного, и это может привести к резкому росту числа обращений в апреле и мае. Самое опасное — это вирус клещевого энцефалита. В отличие от боррелиоза, который лечится антибиотиками, энцефалит может поражать мозг и вызывать инвалидность. Прямого лечения нет — только профилактика», - отмечает эксперт в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Специалист подчеркивает, даже единичные укусы клещей несут потенциальную угрозу здоровью.

Действия при укусе: как не усугубить ситуацию

Наиболее критичное время — первые минуты после укуса. Чем дольше клещ остаётся присосавшимся, тем выше риск передачи инфекции.

Вот, что рекомендует специалист в первые минуты после укуса:

Извлеките клеща немедленно. Лучше — при помощи пинцета или специального экстрактора, захватив у самого основания. Не применяйте масло, спирт или мыло — это может спровоцировать выброс инфекции. Обработайте место укуса антисептиком, руки тщательно вымойте. Обратитесь в медучреждение. Врач может назначить антибиотик для профилактики боррелиоза или иммуноглобулин — в случае подозрения на клещевой энцефалит. Наблюдайте за состоянием не менее месяца — даже при отсутствии симптомов.

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«Важно помнить: анализ клеща может быть ложноотрицательным или ложноположительным, — говорит Обласова. — Поэтому окончательное решение о лечении должен принимать врач, исходя из ситуации и эпидобстановки».

Вакцинация — не только для туристов

Вопреки распространённому мнению, прививка от клещевого энцефалита — не только для тех, кто отправляется в тайгу или на дальний север. Вакцинация рекомендована:

жителям и работникам эндемичных территорий,

строителям, геологам, аграриям,

туристам, рыбакам, дачникам,

и всем, кто контактирует с природной средой в тёплое время года.

«Оптимально прививаться осенью или зимой. Но и весной — не поздно, — подчёркивает Обласова. — Иммунитет формируется через две недели после второй дозы, поэтому тянуть не стоит».

Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом 1–2 месяца. Ревакцинация — через год. Вакцину можно получить как в государственных учреждениях (по показаниям), так и платно — в частных клиниках.

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Что делать уже сейчас: советы Роспотребнадзора

По данным ведомства, наибольшая активность клещей фиксируется на участках с высокой травой, кустарником, вблизи лесных массивов. Роспотребнадзор рекомендует: