С 22 марта услуги ЖКХ станут дешевле для всех пенсионеров. Вводится добротная льгота

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила оплаты за отопление, которые повлияют на многие домохозяйства. Теперь тарифы перестанут быть одинаковыми на протяжении всего года.

Оплата отопления будет зависеть от реального потребления энергии: зимой суммы в квитанциях вырастут, а летом — значительно уменьшатся. Впрочем, годовая сумма останется неизменной, и большие колебания возможны только в сезонный период.

Например, в январе ожидается заметное увеличение счета, а вот в июле — гораздо меньшая сумма.

Компенсации за капремонт: новые льготы для пенсионеров

Для пенсионеров также введены новые правила компенсации взносов на капитальный ремонт. Так, гражданам в возрасте 70-79 лет будут возвращать 50% от уплаченных взносов, а тем, кто старше 80 лет — 100%. Однако существует несколько условий для получения компенсации.

Она будет предоставляться только тем пенсионерам, которые живут одни или с неработающими родственниками, инвалидами или также пенсионерами. Кроме того, есть ограничение по площади жилья: в Москве максимальная площадь для получения компенсации составляет 33 м² для одиноких пенсионеров.

Как получить субсидию на ЖКУ?

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предоставляется семьям, если расходы на коммунальные услуги составляют более 10-15% от дохода (в зависимости от региона).

Например, в Москве этот порог составляет 10%, а в Якутии — 15%. Субсидия предоставляется на полгода, после чего необходимо подать заявление на её продление. Важно соблюдать сроки подачи документов, чтобы избежать отказа.

Региональные льготы: как на этом выиграть?

Льготы на ЖКУ также зависят от региона. В Москве одинокие пенсионеры освобождаются от оплаты за вывоз мусора, а в Санкт-Петербурге тем, кто проработал в городе более 20 лет, предоставляется скидка 50% на коммунальные услуги.

В Московской области ветераны получают 50% компенсацию, а малоимущие пенсионеры — полную компенсацию на ЖКУ.

Тарифы на ЖКУ: ожидается увеличение на 11,9% в 2025 году

С летом 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут на 11,9%. В крупных городах рост может быть более заметным, в то время как в малых населенных пунктах увеличение будет меньше. В Москве и Сочи тарифы вырастут на 15%, в небольших городах этот рост составит 8%.

Как оформить льготы?

Для того чтобы оформить льготы и компенсации, можно обратиться в МФЦ или воспользоваться порталом «Госуслуги». Для подачи заявления могут понадобиться документы, такие как паспорт, пенсионное удостоверение и справка о составе семьи.

Тем, кто не хочет тратить время на очереди, предлагается подать заявление онлайн и отслеживать его статус в личном кабинете.