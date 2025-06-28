С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям свежего воздуха придётся поискать другие места

С 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые ограничивают движение и стоянку автомобилей рядом с водоёмами и в лесах. Эти изменения направлены на охрану окружающей среды и предотвращение лесных пожаров.

Запрещённые зоны для автомобилей:

Водоохранные зоны:

Реки более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.

Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

Морские побережья — 500 метров.

Движение автомобилей разрешено только по дорогам с твёрдым покрытием или на специально оборудованных парковках.

Лесные территории:

Въезд в леса может быть ограничен, особенно в период повышенной опасности лесных пожаров.

Заповедники и национальные парки:

Запрещён въезд без разрешения, нарушение может повлечь штраф или конфискацию транспортного средства.

Штрафы за нарушения:

Въезд в водоохранные зоны — от 3 000 до 4 500 рублей.

Нарушения противопожарных норм в лесах — до 50 000 рублей.

Для юридических лиц штрафы могут составлять до 400 000 рублей.

Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать штрафов:

Проверяйте актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.

Пользуйтесь официальными кемпингами и базами с оборудованными стоянками.

Избегайте парковки и въезда в запрещённые зоны.

Цель новых правил:

Эти меры введены для защиты природы и предотвращения лесных пожаров, что особенно важно в свете роста числа таких происшествий.