С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям свежего воздуха придётся поискать другие места
kasheloff.ru
С 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые ограничивают движение и стоянку автомобилей рядом с водоёмами и в лесах. Эти изменения направлены на охрану окружающей среды и предотвращение лесных пожаров.
Запрещённые зоны для автомобилей:
Водоохранные зоны:
Реки более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.
Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
Морские побережья — 500 метров.
Движение автомобилей разрешено только по дорогам с твёрдым покрытием или на специально оборудованных парковках.
Лесные территории:
Въезд в леса может быть ограничен, особенно в период повышенной опасности лесных пожаров.
Заповедники и национальные парки:
Запрещён въезд без разрешения, нарушение может повлечь штраф или конфискацию транспортного средства.
Штрафы за нарушения:
Въезд в водоохранные зоны — от 3 000 до 4 500 рублей.
Нарушения противопожарных норм в лесах — до 50 000 рублей.
Для юридических лиц штрафы могут составлять до 400 000 рублей.
Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.
Как избежать штрафов:
Проверяйте актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.
Пользуйтесь официальными кемпингами и базами с оборудованными стоянками.
Избегайте парковки и въезда в запрещённые зоны.
Цель новых правил:
Эти меры введены для защиты природы и предотвращения лесных пожаров, что особенно важно в свете роста числа таких происшествий.
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