Судья из Татарстана переведена в кассационный суд Санкт-Петербурга

Президент России подписал указ о назначении федеральных судей, согласно которому судья Верховного суда Татарстана Илзида Каримова переведена на новую должность. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Каримова стала федеральным судьей Третьего кассационного суда общей юрисдикции, который находится в Санкт-Петербурге. В судебной системе республики она работает около 20 лет: начинала в Советском районном суде Казани, затем перешла в Верховный суд Татарстана, где специализировалась на уголовных делах.

Выпускница Татарско-американского регионального института по специальности «Лингвист, преподаватель английского и арабского языков», она также окончила Российскую академию правосудия по направлению «Юриспруденция». За годы работы Каримова удостоена медалей «100 лет Верховному Суду РФ» и «150 лет Верховному Суду РТ».

Третий кассационный суд пересматривает решения судов Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. Ранее стало известно о назначении судьей Верховного суда России зампреда Верховного суда Татарстана Эдуарда Каминского.