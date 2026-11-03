Льготы по земельному налогу в Казани могут сохранить до 2030 года
AI Изображение носит иллюстративный характер
Казанская городская дума планирует продлить две действующие льготы по земельному налогу. Проект соответствующего решения сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Одно из послаблений касается специализированных организаций, работающих в сфере жилищного строительства. Для них льготу предлагают продлить с конца 2026 года до конца 2030-го. Вторую льготу могут сохранить для индустриальных парков площадью более 12 гектаров — в этом случае срок действия послабления продлят до конца 2029 года.
Если депутаты одобрят проект, новые сроки начнут действовать сразу после официального опубликования документа. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской городской думы.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец