Новости Казани

Льготы по земельному налогу в Казани могут сохранить до 2030 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанская гордума рассматривает продление льгот...

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Казанская городская дума планирует продлить две действующие льготы по земельному налогу. Проект соответствующего решения сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Одно из послаблений касается специализированных организаций, работающих в сфере жилищного строительства. Для них льготу предлагают продлить с конца 2026 года до конца 2030-го. Вторую льготу могут сохранить для индустриальных парков площадью более 12 гектаров — в этом случае срок действия послабления продлят до конца 2029 года.

Если депутаты одобрят проект, новые сроки начнут действовать сразу после официального опубликования документа. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской городской думы.

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