С 1 января благополучие неработающих россиян изменится: Татьяна Голикова раскрыла указ
rutube.ru
В 2025 году в России начнется новый этап глобальной реформы пенсионной системы, ожидаемый привести к повышению средней пенсии для неработающих граждан до 18 521 рублей.
Это заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркивая, что данное увеличение станет возможным благодаря расширению государственных ассигнований на поддержку старшего поколения. Однако, это нововведение — только часть широкомасштабных изменений, направленных на улучшение условий жизни пенсионеров.
Ключевые аспекты реформы
Реформа предусматривает пересмотр условий для выхода на пенсию, включая возрастные ограничения и требования к минимальному стажу и пенсионным коэффициентам. Постепенное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2028 году ставит перед гражданами задачу адаптации к новым реалиям.
Мораторий на выход на пенсию
С 2024 по 2027 год в России действует мораторий на выход на пенсию по возрасту из-за перехода к новым нормам. В это время особые условия предоставляются лицам с инвалидностью, родителям детей-инвалидов, а также тем, кто трудился в условиях повышенной опасности или на Крайнем Севере.
Ужесточение требований к стажу и ИПК
Введение более строгих требований к стажу и пенсионному коэффициенту (ИПК) является частью усилий по созданию более устойчивой пенсионной системы. Эти меры призваны стимулировать граждан к более длительной трудовой деятельности и обеспечить более справедливое распределение ресурсов.
Влияние реформы на будущих пенсионеров
Реформа затрагивает не только текущих, но и будущих пенсионеров, подчеркивая стремление государства к адаптации пенсионной системы к изменениям в социально-экономическом ландшафте страны. Это переосмысление пенсионной политики призвано ответить на вызовы времени, гарантируя достойную поддержку пожилым гражданам, сообщает pg12.ru.
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