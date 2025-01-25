Российских пенсионеров "обманули": всплыла правда о внезапной февральской индексации пенсии

Президент России Владимир Путин провел первое в этом году значимое совещание, посвященное экономическим стратегиям, в ходе которого особое внимание было уделено пенсионной системе. В рамках совещания было принято решение о необходимости корректировки индексации страховых пенсий, что стало ответом на текущую экономическую ситуацию в стране.

Существенные изменения в пенсионной политике

На фоне инфляции, значительно превысившей прогнозы, президент поручил увеличить индексацию страховых пенсий до 9,5% начиная с 1 января текущего года, что на 2,2% выше предварительно запланированных показателей. «Это решение позволит пенсионным выплатам соответствовать реальному уровню инфляции, что существенно повысит уровень жизни пенсионеров», — заявил Путин.

Дополнительная индексация военных пенсий

Президент также указал на необходимость перерасчета военных пенсий. Эти меры планируется реализовать с задним числом, что гарантирует справедливость и равенство в подходах к индексации различных видов пенсий.

Бюджетные изменения и экономический рост

В контексте общего состояния экономики России, Путин отметил, что дефицит бюджета в 2024 году составил 1,7% от ВВП, что является приемлемым уровнем. «Несмотря на глобальные вызовы, Россия демонстрирует устойчивый экономический рост, подтвержденный увеличением доходов бюджета на 26% по сравнению с предыдущим годом», — подчеркнул президент.

Перспективы на будущее

С учетом текущих изменений и положительной динамики в экономике, ожидается, что средняя страховая пенсия по старости к концу текущего года достигнет порядка 22,4 тыс. рублей, а к 2025 году увеличится до 24,1 тыс. рублей.

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

В дополнение, с февраля 2025 года планируется возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров, прерванную с 2016 года. Это решение было принято после многочисленных обсуждений и является частью широкомасштабных усилий по обеспечению достойной пенсии для всех категорий граждан.

Таким образом, реформы в пенсионной системе и устойчивое управление государственными финансами направлены на укрепление социальной защиты российских граждан и повышение их благосостояния на фоне изменяющейся экономической среды, пишет business-gazeta.ru.