Российских пенсионеров "обманули": всплыла правда о внезапной февральской индексации пенсии
ldpr.ru
Президент России Владимир Путин провел первое в этом году значимое совещание, посвященное экономическим стратегиям, в ходе которого особое внимание было уделено пенсионной системе. В рамках совещания было принято решение о необходимости корректировки индексации страховых пенсий, что стало ответом на текущую экономическую ситуацию в стране.
Существенные изменения в пенсионной политике
На фоне инфляции, значительно превысившей прогнозы, президент поручил увеличить индексацию страховых пенсий до 9,5% начиная с 1 января текущего года, что на 2,2% выше предварительно запланированных показателей. «Это решение позволит пенсионным выплатам соответствовать реальному уровню инфляции, что существенно повысит уровень жизни пенсионеров», — заявил Путин.
Дополнительная индексация военных пенсий
Президент также указал на необходимость перерасчета военных пенсий. Эти меры планируется реализовать с задним числом, что гарантирует справедливость и равенство в подходах к индексации различных видов пенсий.
Бюджетные изменения и экономический рост
В контексте общего состояния экономики России, Путин отметил, что дефицит бюджета в 2024 году составил 1,7% от ВВП, что является приемлемым уровнем. «Несмотря на глобальные вызовы, Россия демонстрирует устойчивый экономический рост, подтвержденный увеличением доходов бюджета на 26% по сравнению с предыдущим годом», — подчеркнул президент.
Перспективы на будущее
С учетом текущих изменений и положительной динамики в экономике, ожидается, что средняя страховая пенсия по старости к концу текущего года достигнет порядка 22,4 тыс. рублей, а к 2025 году увеличится до 24,1 тыс. рублей.
Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам
В дополнение, с февраля 2025 года планируется возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров, прерванную с 2016 года. Это решение было принято после многочисленных обсуждений и является частью широкомасштабных усилий по обеспечению достойной пенсии для всех категорий граждан.
Таким образом, реформы в пенсионной системе и устойчивое управление государственными финансами направлены на укрепление социальной защиты российских граждан и повышение их благосостояния на фоне изменяющейся экономической среды, пишет business-gazeta.ru.
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