Чрезмерное употребление какого масла может привести к болезни Альцгеймера?

Масла, содержащие большое количество полиненасыщенных жирных кислот, при нагревании теряют свои полезные свойства, это может привести к развитию воспалительных процессов в организме. Идеальным для повседневного использования в приготовлении пищи принято считать оливковое масло, передает PRIMPRESS.

Употреблять привычное подсолнечное или кукурузное масло можно, но в ограниченном количестве – две ложки в день. При этом жарка на подсолнечном масле приводит к воспалениям в организме и депрессии. Чрезмерное употребление этого масла и вовсе может развить болезнь Альцгеймера.

Оказалось, что недавно появилась неплохая альтернатива – высокоолеиновое подсолнечное масло – масло, в котором омега-6 кислоты заменены олеиновой кислотой, содержание которой в некоторых сортах достигает 80%. Это даже чуть больше, чем в оливковом.

При выборе растительного масла в магазине специалист советует обратить внимание на его состав и количество олеиновой кислоты. Если этого вещества в продукте много, то на таком масле можно жарить.