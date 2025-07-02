«Роскачество предупредило: 5 марок соли, которые лучше не покупать даже для консервирования»

Тревожные результаты исследования соли: 5 марок, которые не стоит покупать

Недавнее исследование показало, что некоторые популярные марки соли не соответствуют заявленным стандартам. Эти отклонения касаются не только состава, но и самой информации на упаковке. Проблемы выявлены в продукции нескольких брендов, что стало настоящим шоком для потребителей.

Проблемы с маркировкой: место производства не всегда совпадает с реальностью

Одна из главных проблем заключается в том, что многие производители указывают на упаковке название региона, который не имеет отношения к реальному месту добычи соли. Так, соли, которые добываются в другом регионе, могут неправомерно продаваться под маркой местной продукции. Примером честных брендов, указавших реальное место производства, являются «Соль» и «Atlantika».

Маркетинговые уловки: что скрывается за заявлением “без ГМО”

Некоторые бренды на упаковках пишут “без ГМО” для привлечения покупателей, хотя соль по своей природе не может содержать генно-модифицированные организмы. Эта неясная маркировка может вводить в заблуждение потребителей, заставляя их думать, что продукт обладает дополнительными полезными свойствами.

Морская соль: не всегда то, что заявлено

Еще одна проблема, которая привлекла внимание исследователей, — это маркировка соли как "морской", хотя она была произведена в регионах, не имеющих прямого доступа к морю. Это нарушает нормы, так как настоящая морская соль добывается через испарение морской воды, а не из минеральных источников.

Какие марки оказались в центре скандала?

Результаты исследования показали, что несколько брендов не соответствуют заявленным нормам:

Торговый дом Соль: недостаточное содержание йода и неверная маркировка.

Валетек: уровень йода ниже заявленного.

Белёк: превышение уровня нерастворимых веществ.

Crista: превышение содержания хлорида натрия.

Салина: несоответствие размера гранул стандартам.

Как избежать ошибок при покупке соли

Потребителям рекомендуется тщательно изучать состав и место производства на упаковке соли, избегать продукции с сомнительными заявлениями, такими как "без ГМО", а также не доверять информации о "морской" соли, если она не имеет прямого отношения к морским регионам.

Это исследование подчеркивает необходимость честности и прозрачности в пищевой промышленности и важность контроля качества продуктов для обеспечения безопасности потребителей, сообщает progorodsamara.