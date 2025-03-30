Размер скромный, но хоть так: Голикова объявила о новой разовой выплате пенсионерам со 2 апреля 2025 года

В 2025 году в России стартуют крупные изменения в пенсионной системе. Главная цель — улучшить жизнь пожилых людей, особенно тех, кто уже вышел на пенсию. Власти обещают повысить выплаты, скорректировать индексацию и усилить поддержку наиболее уязвимых пенсионеров.

Основные нововведения

Повышение страховых пенсий

С января 2025 года пенсии неработающих пенсионеров увеличили на 7,3%. Это сделали, чтобы компенсировать рост цен. Теперь один пенсионный балл стоит 145,69 рубля, а фиксированная доплата к пенсии составляет 8 907,70 рубля.

С февраля пенсии проиндексировали ещё на 9,5%, чтобы дополнительно поддержать пенсионеров на фоне инфляции.

Рост социальных пенсий

С апреля 2025 года социальные пенсии вырастут на 14,75%. Это связано с увеличением прожиточного минимума. Индексация затронет около 3,5 млн человек, включая ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. После повышения средняя социальная пенсия составит 15 456 рублей в месяц.

Минимальная пенсия

С начала года минимальный размер пенсии составляет 15 250 рублей. Если начисленная сумма меньше — государство доплачивает разницу. Но это касается только неработающих пенсионеров. Тем, кто официально работает, доплаты не предусмотрены.

Советы пенсионерам

Чтобы получать всё, что положено, пенсионерам стоит:

Следить за новостями и изменениями в законах;

Проверять свои начисления;

Обращаться в Социальный фонд, если что-то непонятно или нужно оформить дополнительные выплаты.

Итог

В 2025 году пенсионную систему адаптируют под новые экономические условия. Повышение выплат и дополнительные меры поддержки должны помочь пожилым людям жить стабильнее и спокойнее. Важно быть в курсе изменений и не бояться задавать вопросы, чтобы не упустить положенные льготы и доплаты, пишет chuvashianews.ru.