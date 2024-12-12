Работники АО «Транснефть - Прикамье» приняли участие в патриотической акции

Работники АО «Транснефть – Прикамье» поддержали Всенародную акцию «Живая память благодарных поколений».

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Фондом имени Алексея Талая, Фондом «Единое Отечество» и Ассоциацией исторических и военно-исторических музеев. Ее цель - создание в Москве, Минске и Бресте памятников из сплава монет СССР, посвященных подвигу советского народа и символизирующих Победу в Великой Отечественной войне.

Старт акции был дан в рамках летней смены корпоративного лагеря «Орленок» в выставочном зале, где ее участники – дети работников организаций системы «Транснефть» (ОСТ) - первыми опустили монеты в специальную колбу.

Свой вклад в создание памятников внесли также участники первого семинара-совещания молодежи ПАО «Транснефть», прошедшего в АО «Транснефть – Прикамье». Молодые специалисты пополнили колбу монетами, собранными представителями ОСТ.

В аппарате управления в г. Казани акция прошла с участием генерального директора предприятия Олега Балабанова. Первыми монеты из семейного архива в специальную колбу положили семейные волонтеры и их дети.