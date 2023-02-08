Путин обещал их "пощелкать", Шойгу рад стараться: ВС РФ перемалывают западную технику еще на маршрутах доставки
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Помощь Украине со стороны Запада беспрецедентна, но российские войска уничтожают ее еще на маршрутах доставки, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Ранее в ответ на новости о поставках тяжелой техники Киеву с Запада Путин лаконично пообщал эти танки "пощелкать".
Ранее мы писали: "Глаза лупят, смотрят и прут" - военные ВС РФ догадались, почему под Марьинкой укровоины вообще не сдаются в плен.