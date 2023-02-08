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Путин обещал их "пощелкать", Шойгу рад стараться: ВС РФ перемалывают западную технику еще на маршрутах доставки

Путин обещал их "пощелкать", Шойгу рад стараться: ВС РФ перемалывают западную технику еще на маршрутах доставки

Фото: открытые источники

Помощь Украине со стороны Запада беспрецедентна, но российские войска уничтожают ее еще на маршрутах доставки, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Ранее в ответ на новости о поставках тяжелой техники Киеву с Запада Путин лаконично пообщал эти танки "пощелкать".

Ранее мы писали: "Глаза лупят, смотрят и прут" - военные ВС РФ догадались, почему под Марьинкой укровоины вообще не сдаются в плен.

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