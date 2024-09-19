Прощайтесь с Турцией с сентября: после нового решения Минтранса РФ цены на авиабилеты бьют все рекорды

С 17 сентября текущего года, по решению Министерства транспорта России, вступили в силу новые тарифы на аэронавигационные сборы. Это изменение вызвало значительное беспокойство как среди авиакомпаний, так и среди пассажиров, ведь ожидается, что стоимость авиабилетов может увеличиться.

Что изменится в новых тарифах?

Согласно обновленным правилам, аэронавигационные сборы для внутренних рейсов вырастут на 37%, а для международных рейсов — на 100%. Эти сборы предназначены для финансирования капитального ремонта аэродромов по всей стране. Согласно планам, к 2030 году необходимо будет провести реконструкцию более чем 50 аэродромов, что потребует значительных вложений.

Ответ Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выразила серьезные опасения по поводу предложенных изменений. В своем обращении к Минтрансу АЭВТ указывает, что резкий рост сборов может привести к повышению цен на авиабилеты, особенно на международные маршруты. Это, в свою очередь, может снизить спрос на авиаперевозки и ухудшить конкурентоспособность российских авиакомпаний по сравнению с иностранными перевозчиками.

Альтернативные предложения от АЭВТ

Ассоциация предлагает ограничить увеличение сборов до 10 процентов для внутренних рейсов и распределить оставшуюся часть между международными рейсами и иностранными авиакомпаниями. Это позволит минимизировать воздействие на внутренний рынок и снизить потенциальное увеличение стоимости перелетов для российских пассажиров.

Потенциальное влияние на стоимость билетов

Фёдор Борисов, руководитель аналитического центра ГосНИИ ГА, подчеркнул, что даже с увеличением сборов, стоимость российских авиабилетов останется ниже международных тарифов. Однако, по его оценкам, дополнительная стоимость в размере 120 рублей за билет при общем пассажиропотоке в 100 миллионов человек может оказаться ощутимой для россиян, особенно учитывая текущие экономические условия.

Советы для путешествующих

В условиях возможного увеличения стоимости авиаперелетов, пассажирам, особенно тем, кто часто путешествует, стоит обратить внимание на советы по повышению комфорта в полете. Например, регулярные разминки, упражнения в салоне самолета, а также поддержание водного баланса могут помочь снизить негативные эффекты длительных перелетов и улучшить общее самочувствие в пути.

Предложенное повышение аэронавигационных сборов в России ставит перед пассажирами и авиакомпаниями новые вызовы. Важно, чтобы диалог между АЭВТ и Минтрансом привел к компромиссу, который позволит обеспечить необходимое финансирование инфраструктурных проектов без значительного повышения стоимости перелетов для конечных потребителей.

