Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Прощайтесь с Турцией с сентября: после нового решения Минтранса РФ цены на авиабилеты бьют все рекорды

С 17 сентября текущего года, по решению Министе...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

С 17 сентября текущего года, по решению Министерства транспорта России, вступили в силу новые тарифы на аэронавигационные сборы. Это изменение вызвало значительное беспокойство как среди авиакомпаний, так и среди пассажиров, ведь ожидается, что стоимость авиабилетов может увеличиться.

Что изменится в новых тарифах?

Согласно обновленным правилам, аэронавигационные сборы для внутренних рейсов вырастут на 37%, а для международных рейсов — на 100%. Эти сборы предназначены для финансирования капитального ремонта аэродромов по всей стране. Согласно планам, к 2030 году необходимо будет провести реконструкцию более чем 50 аэродромов, что потребует значительных вложений.

Ответ Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выразила серьезные опасения по поводу предложенных изменений. В своем обращении к Минтрансу АЭВТ указывает, что резкий рост сборов может привести к повышению цен на авиабилеты, особенно на международные маршруты. Это, в свою очередь, может снизить спрос на авиаперевозки и ухудшить конкурентоспособность российских авиакомпаний по сравнению с иностранными перевозчиками.

Альтернативные предложения от АЭВТ

Ассоциация предлагает ограничить увеличение сборов до 10 процентов для внутренних рейсов и распределить оставшуюся часть между международными рейсами и иностранными авиакомпаниями. Это позволит минимизировать воздействие на внутренний рынок и снизить потенциальное увеличение стоимости перелетов для российских пассажиров.

Потенциальное влияние на стоимость билетов

Фёдор Борисов, руководитель аналитического центра ГосНИИ ГА, подчеркнул, что даже с увеличением сборов, стоимость российских авиабилетов останется ниже международных тарифов. Однако, по его оценкам, дополнительная стоимость в размере 120 рублей за билет при общем пассажиропотоке в 100 миллионов человек может оказаться ощутимой для россиян, особенно учитывая текущие экономические условия.

Советы для путешествующих

В условиях возможного увеличения стоимости авиаперелетов, пассажирам, особенно тем, кто часто путешествует, стоит обратить внимание на советы по повышению комфорта в полете. Например, регулярные разминки, упражнения в салоне самолета, а также поддержание водного баланса могут помочь снизить негативные эффекты длительных перелетов и улучшить общее самочувствие в пути.

Предложенное повышение аэронавигационных сборов в России ставит перед пассажирами и авиакомпаниями новые вызовы. Важно, чтобы диалог между АЭВТ и Минтрансом привел к компромиссу, который позволит обеспечить необходимое финансирование инфраструктурных проектов без значительного повышения стоимости перелетов для конечных потребителей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Интересное в Казани

день назад

Построить дом или купить квартиру? Руководитель ипотечного отдела рассказывает, что выгодно сегодня в Казани

средства борьбы с тараканами рейтинг

Новости Казани

день назад

В Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к осенне-зимнему рабочему периоду

замена сцепления цена в Краснодаре

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября

Новости Татарстана

день назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани
Новости Татарстана
день назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Татарстана

2 часа назад

S7 планирует до конца 2024 года договориться о поставке 10 самолетов Ту-214

Интересное в Казани

день назад

6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани врачи удалили женщине 16 миоматозных узлов

Новости Казани

3 часа назад

В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании
В Татарстане похолодает до -3 градусов
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане похолодает до -3 градусов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 22 сентября на 3 часа перекроют несколько улиц

Новости Казани

4 часа назад

Бутина: на саммите БРИКС в Казани будут приняты судьбоносные решения

Новости Татарстана

4 часа назад

Уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления
Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в он...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в онлайн-школу?
Бывший минобр Татарстана подозревается в получе...
Новости Татарстана
2 дня назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки