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В Татарстане собрали 3,5 тонны зерна

В Татарстане уборка зерновых и зернобобовых кул...

Агроинвестор

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В Татарстане уборка зерновых и зернобобовых культур приближается к завершению.

На данный момент обработано 1,3 миллиона гектаров, что составляет 99% от запланированных площадей. Также в республике собрали 3 миллиона 645 тысяч тонн зерна. С такими данными выступил заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он отметил, что средняя урожайность в Татарстане составила 27,9 центнера с гектара. При этом полную уборку зерновых завершили в 26 районах республики.

«Процесс сбора рапса продолжается, его площадь составляет 165 тысяч гектаров. На сегодняшний день обмолочено 98 тысяч гектаров, что составляет 60%, с урожайностью 20,6 ц/га. Кроме того, 9 из 11 районов занимаются копкой сахарной свеклы. В общей сложности выкопано 13,5 тысяч гектаров, что равно 24% от запланированных площадей, с урожайностью 432 центнера с гектара», - добавил Зяббаров.

Что касается посева озимых, то его осуществили на площади 445 тысяч гектаров, что составляет 90% от плана. Кроме того, по состоянию на 20 сентября обработки почвы проведены на 813 тысяч гектаров, что соответствует 49% от намеченного.

В завершение уборочной кампании в Татарстане, которой удалось достичь значительных результатов, можно с уверенностью сказать, что сельское хозяйство республики демонстрирует устойчивый рост и динамичное развитие.

С высокими показателями урожайности и успешным завершением работ в 26 районах, Татарстан продолжает укреплять свою позицию как один из ключевых игроков на аграрном рынке России. Увеличение площадей, отданных под посевы озимых и активная переработка почвы показывают, что местные аграрии готовятся к следующему сезону с полной самоотдачей.

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