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«Пришлют вместе с пенсией в феврале»: всем гражданам, которые получают пенсию, придет на карту приятный сюрприз

Февраль 2025 года может стать финансово привлек...

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Февраль 2025 года может стать финансово привлекательным месяцем для российских пенсионеров благодаря новым банковским программам лояльности.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, ряд банков запускает специальные акции, предлагающие дополнительные денежные выплаты пожилым гражданам. Размер бонуса варьируется в зависимости от выбранного банка и условий участия в программе.

Расширение социальной поддержки пенсионеров

Начиная с 2024 года, российские кредитные организации активно внедряют социальные инициативы, направленные на поддержку пенсионеров. Дополнительные средства начисляются на пенсионные карты участников акций. Для получения бонусов достаточно перевести пенсию в участвующий банк или открыть новый счёт с соответствующими условиями.

Примеры выгодных предложений

В качестве примера, ПСБ (Промсвязьбанк) предлагает выплату в размере 2000 рублей пенсионерам, которые переведут получение пенсии на карты этого банка. Почта Банк, в свою очередь, предоставляет бонус в 1000 рублей за привлечение новых клиентов, выбравших аналогичный формат обслуживания.

Преимущества для пенсионеров

Участие в подобных акциях позволяет пенсионерам улучшить своё финансовое положение и качество жизни без значительных усилий и временных затрат. Однако перед участием необходимо внимательно изучить условия каждой программы и выбрать наиболее выгодный вариант, учитывая индивидуальные потребности и финансовое положение.

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