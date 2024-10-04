Приклеила прокладку под холодильник — теперь не могу нарадоваться: жить в доме сразу стало лучше
Эти многофункциональные предметы не только способствуют поддержанию личной гигиены, но и могут стать полезными помощниками в домашнем быту, сообщает Хибины.ру.
Ароматные саше для шкафа
Легкий способ использовать прокладку в качестве ароматизатора для одежды: разрежьте её пополам и нанесите несколько капель любимого эфирного масла на каждую половинку. Прикрепите полученные саше к стенкам шкафа. Это поможет освежить вещи и отпугнуть моль.
Отпугивание тараканов
Ежедневные прокладки могут эффективно сдерживать насекомых. Просто прикрепите прокладку под холодильником или рядом с мусорным ведром, предварительно капнув на нее эфирное масло с сильным запахом, таким как гвоздика, лемонграсс, чайное дерево или эвкалипт. Резкий аромат будет вызывать спазмы дыхательных путей у тараканов, и они будут избегать такие места.
Защита от тараканов из соседних помещений
Чтобы остановить тараканов от проникновения через вентиляцию, положите туда прокладку с эфирным маслом. Это создаст защитный барьер для насекомых.
Эти простые и доступные методы помогут поддерживать свежесть и чистоту в вашем доме без особых усилий.
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