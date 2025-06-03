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Приближается самый холодный день: Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на россиян с 3 июня

В мае 2025 года Центральная Россия столкнулась ...

pln-pskov.ru

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Аномальное похолодание в Центральной России в мае 2025 года: рекордные заморозки и угрозы для садоводов

В начале мая 2025 года Центральная Россия пережила аномальное похолодание: ночью 11 мая температура опустилась до рекордных −4,4°C, а дневные показатели не превышали +9°C. Холод пришёл в период цветения черёмухи — традиционного сигнала кратковременных заморозков.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заранее предупреждал о рисках заморозков и осадков. Ночные температуры держались на уровне +2…+6°C, что создало серьёзную угрозу для садоводов и сельхозкультур. Рекомендовано укрывать растения и переносить рассаду в теплицы.

Во второй половине мая прогнозируется потепление до +18…+23°C, местами до +25°C. Климатолог Алексей Кокорин отметил, что такие длительные майские заморозки — редкость, сравнимая с событиями конца 1990-х годов.

Эксперты связывают погодные аномалии с изменениями в атмосферной циркуляции и предупреждают, что подобные явления могут стать более частыми. Однако есть надежда на теплый июнь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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