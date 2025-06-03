«Теперь это полностью запрещено»: вводится новое правило в РФ для всех, кто водит автомобиль

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В России обновили правила проезда круговых пере...

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В России обновили правила проезда круговых перекрёстков и остановки на островках безопасности

В России вступили в силу новые правила дорожного движения, касающиеся проезда круговых перекрёстков и запрета на остановку на островках безопасности. Изменения важны для автомобилистов, чтобы избежать штрафов в активный сезон поездок.

Что изменилось в правилах проезда круговых перекрёстков?

Приоритет теперь зависит от знаков и светофоров. Если установлен знак «Круговое движение», преимущество у тех, кто уже на кольце. Но если есть светофор, нужно строго следовать его сигналам. Эксперт Александр Шумский отмечает, что запрет действует даже при отсутствии знака. Штраф — 500 рублей.

Запрет на остановку на островках безопасности

Остановка и парковка на островках безопасности теперь запрещены. Нарушителям грозит штраф от 500 до 2500 рублей, а авто могут эвакуировать.

Автомобилистам рекомендуется внимательно следить за новыми знаками и разметкой, чтобы не получить штрафы и не создавать аварийные ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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