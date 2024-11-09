Праздники меняют из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше
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Министерство труда России объявило о важных изменениях в календаре праздничных и выходных дней на ближайшие два года, чтобы обеспечить гражданам больше возможностей для полноценного отдыха.
Основные нововведения касаются новогодних и майских праздников.
Продление новогодних каникул
Новогодние праздники в 2025 году будут длиться с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно. Это позволит россиянам отдохнуть, провести время с семьей и друзьями и подготовиться к новому рабочему году.
Разделение майских праздников
Майские праздники теперь будут поделены на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, чтобы граждане могли отметить как День весны и труда, так и День Победы. Такое распределение позволит россиянам больше отдыхать и участвовать в праздничных мероприятиях.
Новые выходные
Минтруд также предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным днем для удобства подготовки к Новому году.
Эти изменения помогут россиянам лучше планировать свои отпуска и поддерживать баланс между работой и отдыхом, что, по мнению Министерства, положительно скажется на здоровье и работоспособности граждан.
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