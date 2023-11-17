Познают вкус настоящей любви: Глоба предрекла судьбоносную встречу и чувства как в сказке четырем знакам зодиака

Астролог Тамара Глоба сообщила, что во вторую половину ноября звезды подарят четырем знакам зодиака удивительный долгожданный шанс встретить настоящую любовь всей своей жизни, пишет pg12.

Рак

Родившиеся под созвездием рака в данный период станут магнитом для противоположного пола. Самое важное, быть готовыми выйти из личной зоны комфорта и открытыми для получения нового опыта, так как предстоящие знакомства принесут восхитительные чувства и эмоции.

Во второй половине завершающего осень месяца ракам астрологи прогнозируют встречу любви, которая произойдет внезапно: знакомство с будущим партнером состоится в кругу друзей.

Звезды обещают, что в ближайшее время данный знак зодиака испытает колоссальное счастье и окунется в океан романтики. Новое светлое чувство и вторая половинка позволят представителям водной стихии увидеть мир с совершенно другой положительной стороны.

Лев

Конец ноября обещает быть полным неземных чувств у представителей знака зодиака лев. Их сердце готово для встречи с новой любовью, утверждает астролог.

Согласно гороскопу, вторая половина месяца в целом будет очень радостной, так как львов ожидают приключения и знакомства, среди которых им и посчастливится встретить особенного человека. Данный знак зодиака сможет открыть свое сердце и душу для другого, и показать как он действительно умеет любить, потому что этот человек станет идеальной половиной из-за сходства во взглядах и интересах.

Водолей

Представители стихии воздуха давно желают расстаться со своим одиночеством и встретить близкую душу. Звезды словно их услышали, так как в этот период судьбоносная встреча свершиться.

Водолеи характеризуются как увлекательные нестандартные личности, которые очень часто вызывают интерес у представителей противоположного пола.

Астролог заявила, что именно во вторую половину ноября все самые лучшие качества данного знака зодиака будут действовать на максимуме, что и станет причиной встречи с единомышленником, а затем и любовью, с которой водолеи станут невероятно красивой парой, с царящей между ними гармонией и глубиной чувств.

Козерог

Новое сильное светлое чувство в конце осени охватит родившихся под созвездием козерога. Звезды предрекают данному знаку зодиака встречу с человеком, который им идеально будет подходить. Жизнь козерогов из-за новой любви наполнится новыми теплыми яркими красками, которые заставят их чувствовать себя самыми счастливыми на свете. А сами представители земного знака проявят себя как трепетные, преданные и заботливые партнеры, подытожила Тамара Глоба.