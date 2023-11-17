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Познают вкус настоящей любви: Глоба предрекла судьбоносную встречу и чувства как в сказке четырем знакам зодиака

Познают вкус настоящей любви: Глоба предрекла судьбоносную встречу и чувства как в сказке четырем знакам зодиака

mykaleidoscope.ru

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Астролог Тамара Глоба сообщила, что во вторую половину ноября звезды подарят четырем знакам зодиака удивительный долгожданный шанс встретить настоящую любовь всей своей жизни, пишет pg12.

Рак

Родившиеся под созвездием рака в данный период станут магнитом для противоположного пола. Самое важное, быть готовыми выйти из личной зоны комфорта и открытыми для получения нового опыта, так как предстоящие знакомства принесут восхитительные чувства и эмоции.

Во второй половине завершающего осень месяца ракам астрологи прогнозируют встречу любви, которая произойдет внезапно: знакомство с будущим партнером состоится в кругу друзей.

Звезды обещают, что в ближайшее время данный знак зодиака испытает колоссальное счастье и окунется в океан романтики. Новое светлое чувство и вторая половинка позволят представителям водной стихии увидеть мир с совершенно другой положительной стороны.

Лев

Конец ноября обещает быть полным неземных чувств у представителей знака зодиака лев. Их сердце готово для встречи с новой любовью, утверждает астролог.

Согласно гороскопу, вторая половина месяца в целом будет очень радостной, так как львов ожидают приключения и знакомства, среди которых им и посчастливится встретить особенного человека. Данный знак зодиака сможет открыть свое сердце и душу для другого, и показать как он действительно умеет любить, потому что этот человек станет идеальной половиной из-за сходства во взглядах и интересах.

Водолей

Представители стихии воздуха давно желают расстаться со своим одиночеством и встретить близкую душу. Звезды словно их услышали, так как в этот период судьбоносная встреча свершиться.

Водолеи характеризуются как увлекательные нестандартные личности, которые очень часто вызывают интерес у представителей противоположного пола.

Астролог заявила, что именно во вторую половину ноября все самые лучшие качества данного знака зодиака будут действовать на максимуме, что и станет причиной встречи с единомышленником, а затем и любовью, с которой водолеи станут невероятно красивой парой, с царящей между ними гармонией и глубиной чувств.

Козерог

Новое сильное светлое чувство в конце осени охватит родившихся под созвездием козерога. Звезды предрекают данному знаку зодиака встречу с человеком, который им идеально будет подходить. Жизнь козерогов из-за новой любви наполнится новыми теплыми яркими красками, которые заставят их чувствовать себя самыми счастливыми на свете. А сами представители земного знака проявят себя как трепетные, преданные и заботливые партнеры, подытожила Тамара Глоба.

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