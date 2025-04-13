Пока в России стремительно падает рождаемость, эксперты бьют тревогу: через 15–20 лет пенсионная система может оказаться под угрозой. Кто будет содержать пожилых, если работающих станет в два раза меньше?

Сегодня система держится — но это ненадолго

После повышения пенсионного возраста в 2018 году нагрузка на бюджет снизилась: пенсионеров стало меньше, и система вздохнула с облегчением. Но, как говорит демограф Алексей Ракша, этот эффект временный. К 2040 году, по его оценке, снова придётся поднимать возраст выхода на пенсию — иначе «платить будет некому».

Он объясняет: даже малейшее снижение рождаемости — на 0,1 ребёнка на женщину — уже требует повышения пенсионного возраста на год. И если в семье один ребёнок — выйти на пенсию по старым правилам получится разве что в 80 лет.

Один работающий — один пенсионер?

По расчётам депутата Сергея Гаврилова, если текущие демографические тренды сохранятся, то к 2040 году на одного пенсионера будет приходиться всего один работающий россиянин. Это ставит под угрозу всю солидарную систему — ведь пенсии выплачиваются из взносов трудящихся. Даже при полной собираемости налогов денег может не хватить.

Более того, попытки компенсировать дефицит за счёт бюджета не сработают: эти деньги — тоже от работающих. А рост налогов, предупреждает депутат, может лишь загнать людей в тень.

Но есть и свет в конце тоннеля

Несмотря на мрачные прогнозы, некоторые эксперты настроены оптимистично. Депутат Максим Топилин уверен: пенсии будут расти, ведь они ежегодно индексируются. А экономист Сергей Смирнов говорит, что не всё решает количество работников — важны их доходы. Если зарплаты вырастут, страховые поступления тоже увеличатся.

Технологии спасут пенсионеров?

Михаил Делягин из Госдумы считает, что ключ к выживанию системы — рост производительности труда. По его словам, уже сегодня один человек с современными технологиями может обеспечить 15 человек. Главное — не разрушать производственные цепочки и поддерживать технологическое развитие.

Как реформировать пенсии: идеи экспертов

Чтобы спасти систему, нужны реформы. Вот что предлагают специалисты:

Развитие накопительной модели — поощрение добровольных пенсионных отчислений.

Семейный подход — часть налогов детей могла бы идти напрямую на пенсии родителей.

Стимулы за поздний выход на пенсию — с ощутимой прибавкой к выплатам.

Бонусы за детей — например, снижение пенсионного возраста за каждого ребёнка.

Вывод: Пенсионная система России балансирует между демографическим кризисом и технологической надеждой. Без реформ — крах. Но при умном подходе и инвестициях в производительность — у неё есть шанс.